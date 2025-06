Funcionarios del MOPC acamparán frente al ministerio hasta ser atendidos

Integrantes de los diferentes gremios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación de todo el país se manifestaron en la mañana de este martes frente a la mencionada institución, para demostrar fuerza y unidad en defensa de sus derechos como trabajadores.

Entre los reclamos que realizan están:

Un seguro médico real con prestadores de salud serios y solventes.

La no pérdida del seguro odontológico.

La no desaparición de los distritos viales departamental.

El pago de los viáticos.

Fuera de la institución de los comisionados que vienen a destruir la institución.

La no intromisión y atropello a la organización de los trabajadores.

“Nosotros estamos viendo grandes falencias en los criterios técnicos remitidos por la institución, por lo que nuestros compañeros podrían quedar sin cobertura médica, sin seguridad social”, explicó María Estela Silva, integrante del Sindicato de funcionarios del MOPC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Obras en la cuenca Lambaré: MOPC volvió a posponer la apertura de ofertas para planta cloacal

Falta de recursos para trabajar

En otro momento señaló: “Por otro lado, venimos exigiendo a las autoridades para que pongan recursos, para que nuestros compañeros puedan llevar adelante sus tareas. No tenemos combustibles, no tienen baterías ni repuestos. Se precarizó el 50 pro ciento de los insumos y por eso las rutas están en las condiciones que están”.

Además, comentó que no se pueden realizar bacheos porque no se les provee combustible ni asfalto para realizar lo que tiene que hacer. “Por eso la ciudadanía ve al funcionario del MOPC como una carga, porque no cumplen con sus funciones”.

“Estas son las demandas que le traemos a la ministra Claudia Centurión, entre las que están el pago de viáticos, los cuales se les adeuda a los compañeros del área operativa desde el mes de enero”, remarcó

Según las informaciones, la ministra Claudia Centurión les mandó decir a los manifestantes que no les atenderá. “Vamos a acampar acá y le vamos a esperar (a la Ministra), ya que venimos todos los días a trabajar en la institución y no tenemos problemas de quedarnos acá“, finalizó.