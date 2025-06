Con pupitres chinos, pero dan clases bajo los árboles

En la escuela y colegio República del Paraguay de Yaguareté Forest, San Pedro, donde asisten 170 alumnos, desde preescolar hasta tercer curso de la media, desde hace años vienen reclamando por la construcción de nuevas aulas.

Las que se encuentran en el predio tienen más de 20 años y ya cuentan con varios problemas de infraestructura. Por ese motivo, los alumnos tienen que dar clases en el patio, bajo los árboles, pero utilizando los pupitres chinos.

Sixto Galeano, encargado de despacho de la escuela, comentó al respecto: “Tenemos un bloque de 5 aulas de madera desde el 2005, el cual está roto, se está por caer y es un peligro total para los alumnos”.

En cuanto a los pupitres chinos, los cuales utilizan en la intemperie, señaló que fueron entregados al 80% del alumnado. "Una vez que se usan todo se vuelven a guardar en las aulas. Por el momento están todos en buenas condiciones. Pero todos los días se sacan y se vuelven a meter".

“En los días de lluvia prácticamente no tenemos actividad en la escuela, porque no tenemos lugar y entonces los chicos no vienen”, agregó Galeano.

Falta voluntad política

En el lugar donde está ubicada la escuela se observan construcciones que se están levantando. Ante la consulta sobre ellas, el encargado del despacho de la escuela explicó: “Esa construcción es responsabilidad de la Gobernación y la Municipalidad. Van a ser aulas para la educación médica y tercer ciclo”.

A renglón seguido aclaró que las mismas no están avanzando por falta de una autorización. “Nos dijeron que el proyecto TAPE necesita de una resolución para autorizar la continuación de las obras”.

“Hace un mes que estamos con el tema burocrático, que nos dicen que se necesita una resolución para continuar con la obra, pero nosotros vemos que no hay voluntad política de parte de los responsables”, remarcó.

Para finalizar, Sixto Galeano manifestó que esta situación la vienen atravesando desde el año 2010 y lo que más desea es que se pueda llegar a una solución para los chicos. “A través del proyecto Tape, lo que queremos es que esos cinco bloques se reparen completamente”.