Habilitaciones de vehículos: Opaci plantearía postergar multas

En conversación con ABC Color este miércoles, Nelson Peralta, director de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), opinó que sería conveniente que exista un “periodo de gracia” antes de que se apliquen multas por incumplimiento de la nueva ley que estandariza los montos a pagar por habilitaciones de vehículos.

Recientemente, fue reglamentada la nueva ley que establece los impuestos a pagar por las patentes de rodados. La ley dicta que el monto a pagar es el 0,3 por ciento del valor imponible del rodado, un indicador establecido por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Aunque la ley ya fue reglamentada, muchas municipalidades aún no la están aplicando y se estableció un “plazo de gracia” -como lo describió Peralta– para que las comunas “se pongan en orden”.

Sin embargo, la ley también dice que las habilitaciones vigentes vencen el próximo 30 de junio.

Teniendo eso en cuenta, Peralta opinó que “lo ideal sería que no se multe todavía” a ciudadanos que no tengan al día sus habilitaciones pasado el 30 de junio, sino que se les otorgue un “periodo de gracia” que, en su opinión, debería ser de no más de 30 días adicionales.

Señaló que implementar ese periodo de gracias requerirá que instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito y la Patrulla Caminera se pongan de acuerdo, ya que en la práctica sería una violación de la ley vigente.

Calcular el impuesto a pagar

Peralta insistió también en recordar que la página web de la Opaci permite a los ciudadanos calcular cuánto deberán pagar por el impuesto de la patente de sus rodados -según la marca, modelo y año de fabricación- cuando llegue el momento de renovar sus habilitaciones.

Sin embargo, enfatizó que el monto que se indica en la web es solo el impuesto –el 0,3 por ciento del valor imponible del vehículo- y no incluye las tasas adicionales por gastos administrativos u otros que las municipalidades suelen cobrar.