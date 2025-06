Nenecho está “quemando vivos” a los contribuyentes asuncenos, dice Grau

Álvaro Grau (PPQ), concejal de Asunción, denunció en la última sesión de la Junta Municipal que la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), está “quemando vivos” a los contribuyentes con la aplicación de “gastos por gestión de cobros” en el pago de sus impuestos. El edil señaló que este dinero, que va a parar exclusivamente a abogados de la comuna, supera en una proporción de 10 a 1 a lo que corresponde al impuesto municipal.

Grau dijo que en los últimos días recibió varias denuncias por parte de contribuyentes que querían pagar sus impuestos, pero que, de los G. 55 millones que debían pagar en total, en uno de los casos, apenas G. 5 millones correspondían realmente al impuesto, mientras que el resto era en concepto de “gestión de cobros”.

“Esto hace que ya no quieran pagar más sus tributos. Aparte de la quiebra municipal, la ciudadanía no siente que la institución les dé servicios, en contrapartida al dinero que paga”, reclamó.

“Esto es tirarle combustible y fósforo encima a la gente, les quemás viva ahí”, dijo el concejal en relación con el estado de morosidad de los contribuyentes asuncenos, que tanto reclama el intendente.

Municipalidad es la última en cobrar, dijo

El concejal Grau denunció además que, pese a la dramática situación financiera de la Municipalidad de Asunción, la institución rechaza el pago de impuestos y es la última en cobrar. “Vienen (los contribuyentes) a pagar y se les dice ‘no, tu cuenta está bloqueada, andá a pagarle al abogado primero y después vení acá a traer tu plata’”, reclamó.

“En esa situación ilógica estamos, para favorecer a abogados que no tienen piedad, porque ellos no van a decir bueno, la Municipalidad está en esta situación, entonces pagale nomás a la Muni, y después arreglá conmigo’. Les puedo asegurar que no van a renunciar a un solo guaraní de ese dinero”, agregó.

“Las arcas municipales no pueden estar siendo perjudicadas por los intereses particulares de un abogado que, encima, va a cobrar comisión por eso”, dijo el concejal, quien adelantó que el próximo miércoles, estaría presentando una minuta para solicitar informes acerca de esta situación.

El concejal agregó que actualmente la ciudadanía tiene miedo de denunciar este tipo de situaciones por los antecedentes de persecución a ciudadanos que reclamaron irregularidades. “¿Cuál es el mensaje de Nenecho? Criticame o decí lo que está sucediendo y yo te voy a caer encima. Estilo mafioso es acá la cosa”, afirmó.

Funcionarios cobran salario y honorarios

En la sesión de la Junta Municipal, Grau también solicitó informes con respecto a una situación que considera irregular, de la que tuvo conocimiento en los últimos días. El concejal dijo que funcionarios municipales del área de Asesoría Jurídica estarían regulando honorarios por casos llevados adelante a favor de la comuna, además de sus salarios mensuales.

“Entonces, ¿para qué le pagamos salarios a una persona que después va a regular honorarios nomás luego? Por eso pedí una minuta en la que solicito información de cuánta gente trabaja en Asesoría Jurídica con este régimen”, explicó.

“Eliminemos nomás todos los contratos de Asesoría Jurídica y cuando tengamos un caso o un trabajo, que se le contrate así como a cualquier abogado, que cuando termine su juicio le regule sus honorarios a sus clientes, en vez de estar pagando cada mes a funcionarios que van a cobrar nomás luego el doble”, reclamó.