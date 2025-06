Juicio en PJC: un condenado a 5 años de cárcel por 6 gramos de droga; otro fue exculpado

Un tribunal de la Circunscripción Judicial de Amambay integrado por los jueces Librada Beatriz Peralta Céspedes como presidente, Marcelina Quintana de Acosta y Mario Francisco Peralta Ovelar, emitió sentencia condenatoria para uno y de eximición de la pena para otro de los dos acusados.

La acusación hecha por la fiscalía fue por posesión y comercialización de cocaína, sin embargo, el tribunal consideró que solo hubo posesión ya que la fiscalía no probó la comercialización del estupefaciente. El acusado Isabelino Segovia (42), apodado “Tapita”, quien cayó en su momento con poco más de 6 gramos de cocaína tipo crack, fue condenado a 5 años de cárcel, mientras que Ernandi Escobar Filho (30), alias “Mboi” se benefició con la eximición de la pena teniendo en cuenta que la cantidad de cocaína tipo crack en su poder (poco más de un gramo) era ínfima y para consumo personal por lo que se probó por examen toxicológico que es adicto a las drogas.

Defensora cuestiona tiempo en prisión de un adicto a drogas

La abogada y defensora pública Cristina Elizabeth González Alcaraz, quien tomó intervención como defensora en el caso, días antes del juicio, si bien celebró haber logrado la eximición de la pena para Ernandi Escobar Filho tras pedir como medida de mejor proveer que el mismo sea sometido un estudio toxicológico para probar que era un adicto, lamentó el tiempo que estuvo en prisión pese a que, a su criterio, desde un principio era claro que se trataba de un farmacodependiente. “Estuvo casi un año y medio en prisión cuando en su poder se encontró apenas poco más de un gramo de droga. La fiscalía tenía la obligación de pedir un examen toxicológico del acusado pero no lo hizo, no debió ni imputarlo”, señaló la profesional del Derecho. Agregó que muchos son los casos en los que “como son personas vulnerables, sin recursos, permanecen meses y hasta años en prisión por el simple de ser adictos a las drogas; eso es lo triste ya que ellos son más bien víctimas del narcotráfico. En todo caso necesitamos un centro de rehabilitación para los adictos y no la cárcel”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detienen a supuesto microtraficante en Pedro Juan Caballero

Antecedentes del caso

Los recientemente juzgados fueron detenidos en enero de 2024 y desde ese momento guardaban reclusión en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Por alcance del reciente fallo del tribunal de Amambay, Isabelino Segovia seguirá preso hasta el año 2029, mientras que respecto a Ernandi Escobar Filho, se dispuso su inmediata libertad.