Expareja de un policía denuncia amenaza de muerte y pide su aprehensión

Se trata del suboficial de policía Marcos Miguel López Estigarribia, de 27 años, quien actualmente presta servicio en la Comisaría de Nanawa, departamento de Presidente Hayes.

Según la denunciante, hasta hace poco tiempo era su pareja sentimental y vivían juntos en la casa de sus padres en Yataity del Norte. Sin embargo, a raíz de la constante violencia física y psicológica a la que la sometía, sus familiares le pidieron el alejamiento de la vivienda.

La joven indicó que, a partir de ese momento, la situación empeoró aún más y tuvo que recurrir a pedir auxilio a la Fiscalía de San Estanislao, donde presentó su denuncia con todas las evidencias de amenazas que estaba recibiendo por parte del uniformado.

Como resultado de esta denuncia, la agente fiscal Lilian Stella Ruiz Franco, de la Unidad Nº 2 de Santaní, en fecha 17 de junio ordenó la detención preventiva de López Estigarribia, también domiciliado en Yataity del Norte, en el barrio Inmaculada Concepción, quien, según la nota, una vez aprehendido deberá ser trasladado hasta la Comisaría 8ª de Santaní, a disposición del Juzgado Penal de Garantías y el Ministerio Público.

Hasta ahora no fue detenido

Con respecto a la orden emitida por la fiscala Lilian Ruiz, la denunciante reveló que el uniformado sigue libre y recorriendo tranquilamente por la zona sin ningún tipo de impedimento, y lo peor de todo es que le está haciendo la vida imposible con las amenazas que le está enviando a través de las redes sociales, por lo que ya no puede salir a ninguna parte por temor a que le suceda igual que a muchas mujeres que fueron víctimas de este tipo de situaciones, refirió.

“Tengo temor de que me mate”

“Estoy haciendo esta denuncia pública porque tengo miedo de que esta persona me mate en cualquier momento si es que las instituciones correspondientes no toman en serio mi caso, teniendo en cuenta que casi todos los días estoy recibiendo todo tipo de amenazas, por lo que ya no puedo ni salir a ningún lado para evitar ser una víctima más de las tantas que ya murieron por no ser socorridas a tiempo”, subrayó.