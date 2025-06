SEN habilitó albergue ante marcado descenso de temperatura

La Dirección Nacional de Meteorología anunció en su último informe publicado esta mañana, sobre el ingreso de un núcleo de tormentas, por lo que no descartan fenómenos de tiempo severo, aunque de manera puntual, en zonas de Caazapá, Guairá y Alto Paraná.

“El sistema presentará un desplazamiento rápido hacia el noreste, por lo que para el día lunes 23 se espera una mejora rápida de las condiciones atmosféricas en los departamentos del oeste del país. El descenso marcado de las temperaturas comenzaría a sentirse entre la noche y madrugada del martes 24″, indica un reporte elaborado por el meteorólogo, Alejandro Coronel.

Para el martes, de acuerdo con el último reporte de Meteorología, se prevé temperaturas mínimas de entre 2° C y 4° C en todo el país. Los departamentos de Guairá, Caazapá, Itapúa y Alto Paraná serían los sitios con las temperaturas más bajas, con mínimas aguardadas de 2° C.

Albergue de la SEN, habilitado ante el intenso frío

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) ya tiene su refugio ubicado en la Costanera de Asunción habilitado, ante el ingreso de un nuevo frente frío previsto para el martes.

En total, hay camas para 60 personas, divididas en pabellones para hombres y mujeres, aunque ese número puede aumentar de acuerdo a la necesidad.

Desde el albergue, pidieron la colaboración de la ciudadanía con ropas y zapatos que ya no utilicen, para entregarlos a personas que necesiten. Los funcionarios de la SEN comentaron a ABC TV que varios extranjeros acuden al albergue, ya que vienen al país en busca de trabajo, pero terminan quedando por las calles.

Ante cualquier caso de personas en situación de calle, la ciudadanía puede reportar directamente al 911 de la Policía Nacional.