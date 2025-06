Juez posterga preliminar del exsenador argentino Kueider

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar al recurso de reposición planteado por los abogados Juan Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett, representantes de Edgardo Kueider y su pareja Iara Guinsel, contra la providencia de fecha 6 de junio de 2025, por la cual se había programada para este martes la audiencia preliminar en la causa penal que afrontan por presunto contrabando.

La defensa argumentó que hasta ahora no ha obtenido una copia del pendrive que contiene la grabación de vídeo sobre el procedimiento de verificación del vehículo y mochila e incautación de evidencias, realizado en fecha 4 de diciembre del 2024; y que dicha situación le causa agravio porque no podrá afrontar la preliminar sin contar con todas las evidencias ofrecidas.

Otazú programó para este jueves 26 de junio (9:00) la realización de la copia del pendrive ofrecido como prueba por el fiscal Ysrael Villalba, quien el pasado 5 de junio acusó por supuesto contrabando a Kueider y su pareja, pues ingresaron a territorio paraguayo con US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos sin declarar.

Exsenador argentino y su pareja cumplen arresto

La detención del entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel se registró en diciembre de 2024 y desde el 5 de diciembre se encuentran con arresto domiciliario.

Tras ese hecho, ambos fueron imputados el 5 de diciembre de 2024 y se dictó su arresto domiciliario. Los dos cumplieron la medida en el departamento 103 del edificio denominado “Tierra Alta”, de Asunción, en jurisdicción de la comisaría 6° de la capital.

Sin embargo, en enero de este año la defensa de Kueider y Guinsel, ejercida por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Girett, había solicitado el cambio de domicilio, pues el 9 de enero, nota mediante, los procesados fueron notificados de la intención de rescisión anticipada y unilateral del contrato de locación, motivándose en una solicitud del consorcio de propietarios del sitio.

En ese contexto y desde el 14 de enero, ambos a través de su defensa accedieron a la locación de un nuevo inmueble con numeración 2614 B, ubicado sobre la calle 18 de julio casi avenida José Félix Bogado, correspondiente al barrio San Vicente de Asunción, donde cumplirán la medida, bajo vigilancia de la Policía de la comisaría 14° Asunción, sobre los dos accesos con los que cuenta el establecimiento.

Intentaron evadir controles con millonarias sumas de dinero

De acuerdo con la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.

Ante los hechos ocurridos, el representante del Ministerio Público analizó en cuanto a la conducta de los hoy acusados, que es antijurídica en cuanto a que no tenían causa de justificación para que no se consideren injustas y también, estaban actuando en pleno uso de sus facultades mentales.

