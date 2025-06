Ayolas: alto porcentaje de índices larvarios de dengue genera preocupación

El funcionario Juan Paredes manifestó que el último relevamiento de datos realizado por el Senepa en este distrito indica que el nivel de infestación larvaria de dengue es de un 7,29%. En algunos barrios como San Rafael y Yataity, el porcentaje llega al 25%, mientras que, en San José Obrero, María Graciela, Sirena, Santa Rosa de Lima, los niveles están en el 12,50%. Les siguen Núcleo 2 (6,25%), Mil Viviendas (5,56%), compañía Corateí (4,69%) y San José Mí (4,17%).

Al mismo tiempo, mencionó que durante los trabajos de relevamiento de datos, funcionarios del Senepa visitaron 288 viviendas. En total, encontraron 1.478 recipientes con agua, de los cuales 22 dieron positivo a la presencia de larvas del mosquito transmisor de dengue.

“Esto es muy preocupante porque estamos en temporada de invierno, y si no se aplican las medidas de prevención, se corre el riesgo de enfrentar una epidemia con la llegada del calor; no nos podemos relajar porque hace frío, ya que, si no se elimina el agua acumulada en los recipientes existentes en los patios de nuestras viviendas, cuando aumente la temperatura, existe una alta posibilidad de que se reproduzca el aedes aegypti, transmisor del dengue”, explicó.

Asimismo, Paredes dijo que la ciudad de Ayolas es una comunidad que recibe turistas todo el año. En caso de que venga una persona con dengue y si el aedes aegypti que se tiene en cada barrio le pica a esa persona, se estaría corriendo el riesgo de que el dengue se propague en todos los barrios de esta ciudad.

“Actualmente, no estamos teniendo casos positivos de dengue, pero tampoco podemos descuidarnos; la prevención para evitar una epidemia es un trabajo de todos. En estos momentos, la situación no es buena en este distrito”, indicó.

