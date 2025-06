Camioneros en Chile, sin ayuda estatal: “Era un infierno blanco″

Luego de varias horas, algunos incluso días, atrapados por la nieve en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta de Chile, varios camioneros paraguayos fueron rescatados por las fuerzas locales en los últimos días.

En total, son 11 los compatriotas rescatados, entre ellos Derlis Sánchez, quien contó que actualmente están resguardados en un hotel en San Pedro de Atacama, cuyas piezas están alquilando con sus propios medios financieros.

“Era un infierno blanco” estar atrapado dentro del camión en medio de una intensa nevada, resaltó.

Detalló que estuvo varado unas 30 horas y el día que fue rescatado la temperatura alcanzó los -25 °C.

Camioneros en Chile pensaban “lo peor”

Sánchez mencionó que los compatriotas rescatados son “cigüeñeros” que estaban camino a Iquique, Chile, donde iban a buscar autos para la reventa en nuestro país.

Acotó que algunos de sus colegas estuvieron inclusive cinco días atrapados.

“Llegamos a pensar en lo peor, que no íbamos a contar la historia, que ya no íbamos a ver a nuestros familiares”, refirió a la 1020 AM.

No reciben ayuda del Gobierno

Por otra parte, el camionero refirió que el costo de vida en la ciudad donde se encuentran es alto y, en ese sentido, mencionó que no están recibiendo ninguna ayuda ni asistencia del Gobierno paraguayo, así como tampoco de Chile ni de Argentina, que tienen frontera en la zona.

“Ayuda no tenemos de parte de Chile, de Paraguay tampoco y Argentina mucho menos. Ayuda económica para solventarnos, en absoluto. Tenemos que estar nosotros solventándonos nuestros gastos como podemos. Está difícil, pero por lo menos podemos estar contando la historia”, dijo.

Como evidencia de que el costo de vida en esta zona chilena es alto, resaltó que “un kilo de carnaza, que consumimos en Paraguay, en el cambio directo está aproximadamente G. 190.000”.

“Gracias a Dios”, agua es potable

El compatriota señaló que, “gracias a Dios”, el agua es potable en la zona donde se encuentran alojándose, por lo que no la están comprando.

Destacó ello, pues refirió que, a diferencia de nuestro país, no en todo el territorio chileno el agua es potable.