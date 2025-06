Superintendente de Salud sostiene que proyecto de “Policía Sanitaria” es inviable

El superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, se pronunció este lunes sobre el proyecto de ley presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis, que propone establecer un marco legal de prevención, control y sanción de la corrupción en el sistema de salud y su ámbito educativo, además de la creación de una nueva entidad llamada “Policía Sanitaria”.

Melgarejo calificó la propuesta como “inviable” y alertó que su implementación supondría la duplicación de funciones que actualmente ya ejercen instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el CONES, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud.

“Ya existen instituciones con atribuciones claras. Lo que falta no es crear más instituciones, sino hacer funcionar correctamente las que tenemos”, afirmó.

El funcionario también expresó su preocupación por el impacto económico que implicaría esta nueva dependencia. “Duplicar funciones implica mayor presupuesto, mayor gasto, y seguimos agigantando el Estado”, advirtió.

Melgarejo criticó que muchos de los más de treinta artículos del proyecto invaden competencias ya definidas en la legislación vigente. “Incluso se pretende intervenir en áreas como la educación universitaria en ciencias de la salud, que son responsabilidad directa del CONES y del Ministerio de Educación”, apuntó.

No es necesaria una institución paralela, sostiene

“Si el Ministerio Público no funciona bien, ¿vamos a crear uno paralelo? No tiene sentido. Lo que debemos hacer es mejorar el desempeño de las instituciones existentes, no crear nuevas”, sentenció el superintendente.

El proyecto de ley fue presentado hace un mes por el senador Buzarquis y habría contado con el respaldo del presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Sin embargo, Melgarejo insistió en que no se puede imponer una nueva estructura sin evaluar a fondo su necesidad real y sin un diseño institucional.