Vecinos con palas y azadas reparan caminos ante la desidia de las autoridades

La situación es crítica: los caminos de tierra están completamente deteriorados y las rutas asfaltadas, plagadas de baches, agravan el problema. La ciudadanía, cansada de esperar respuestas, decide tomar acciones por cuenta propia y advierte que, si en 15 días no hay una intervención concreta, paralizarán las actividades educativas y bloquearán la vía, “ya tuvimos una muerte por accidente debido al mal estado del camino. Si en 15 días no hay respuesta, vamos a manifestarnos”, expresó Zastronm González, uno de los pobladores.

Juan Díaz, otro vecino, agregó: “Estamos cansados de la desidia. Salimos con lo que tenemos: azadas, palas, carretillas, no podemos hacer mucho, pero tratamos de que al menos se pueda circular.” dijo.

Coróro’i es una comunidad campesina trabajadora y productiva que se encuentra a solo 5 kilómetros de la ruta PY08. Sin embargo, la falta de mantenimiento vial ha aislado a los pobladores, afectando gravemente la movilidad, el acceso a la educación y la salida de productos agrícolas, “sufrimos mucho, no tenemos salida. Los jóvenes que estudian en la universidad destruyen sus motos por estos caminos. No podemos sacar nuestra producción. Necesitamos un camino de todo tiempo”, reclamó Virginio Arévalos, otro afectado.

Los vecinos aseguran que los municipios no dan abasto y que el MOPC no ha realizado ninguna intervención significativa en la zona. Las recientes lluvias no hicieron más que empeorar una situación ya insostenible.