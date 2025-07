Beatriz Denis: “el silencio es también un tipo de secuestro”

Beatriz Denis Bareiro recordó que el propio jefe de Estado había realizado varias promesas a las familias de los secuestrados - Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis- en la última reunión que mantuvieron en Mburuvicha Roga. “El presidente se comprometió, porque los pedidos fueron varios; cada familia dio su opinión sobre lo que estaba ocurriendo (búsqueda de sus familiares)”, sostuvo.

Agregó que la falta de tecnología fue un punto que habían tocado en esa reunión, además de la ayuda internacional. “No tenemos scanner, el que se usa es de propiedad privada”, lamentó.

“Ya que se realizan viajes internacionales interminables, pues que se pida esa ayuda internacional en cuánto a tecnología”, refirió.

Consultada sobre que sintió cuando terminó el informe del presidente Peña Palacios y no escuchó que se haya acordado de los tres secuestrados, Beatriz Denis dijo que sintió “un dolor profundo”.

“Nos pusimos en comunicación las tres hermanas (Silvana, Beatriz y Lorena). No podrán sentir jamás lo que nosotras sentimos ni él (Santiago Peña Palacios) que es el representante de todos los paraguayos; quizá no es su papá, su hermano, su familia. Hoy nos tocó a nosotras, mañana no sabemos a quién le puede tocar”, enfatizó.

Mencionó que “el silencio es también un tipo de secuestro”, apuntando directamente al “olvido” del titular del ejecutivo sobre los tres secuestrados.

Silencio total

Así calificó la hija del secuestrado al caso de su padre. “Y con este informe del presidente donde obvió (a los secuestrados), obviar algo así, para mí, es algo gravísimo por el representante de todos los paraguayos. No acordarse, decir que esa sí es una tarea pendiente que hay una deuda muy grande con todos los paraguayos, con las familias de los secuestrados”, añadió.

“¿Será que los sigue buscando?”, se preguntó finalmente.