Confirman a tribunal que juzgará a Juan Villalba por supuesta violencia familiar

El juicio a Juan Villalba Idoyaga por supuesta violencia familiar estará a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Fabián Weisensee e integrado por Laura Ocampos y Cándida Fleitas. Estos magistrados se habían inhibido del caso en marzo pasado, tras alegar amistad con la hermana del polémico extitular de la PMT de Asunción y también del Mercado 4, la jueza Sonia Villalba, pero esta decisión fue impugnada.

El Tribunal de Sentencia que recibió posteriormente la causa, integrado por Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Juan Ortiz impugnaron la decisión de sus colegas, por considerar que la causal alegada no corresponde porque la persona con la que dicen tener amistad no está procesada.

Para la Cámara, argumento para inhibición no es válido

Ayer, el Tribunal de Apelación Penal Adolescente conformado por Gustavo Auadre, Andrea Vera Aldana y Clara Estigarribia, hizo lugar a la impugnación presentada por el segundo tribunal, contra la inhibición de los jueces citados anteriormente.

“Del análisis de los antecedentes expuestos, somos del parecer que la fundamentación objeto de las inhibiciones, no reúne los requisitos para tenerlos por justificado ya que por un lado la simple mención de su amistad con la magistrada Sonia Villalba, quien no forma parte del proceso en sí, es decir, la amistad, se da más bien con un tercero, que no forma parte del proceso en esta causa”, concluyó la Cámara.

“Consideramos que, las circunstancias alegadas no constituyen motivos graves que puedan afectar la independencia e imparcialidad de los jueces recordando que, dicha causal fue establecida con el propósito de evitar resoluciones injustas y arbitrarias o situaciones extremas que creemos no puede darse atendiendo las circunstancias del caso planteado”, agrega la resolución.

Finalmente, la Cámara ordena devolver el expediente autos al Tribunal de Sentencia N° 24, para iniciar el trámite correspondiente para la realización del juicio oral y público a Villalba.

La acusación contra Juan Villalba por violencia familiar

La Unidad Especializada de Lucha Contra la Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público, representada por las agentes fiscales Fátima Villasboa y Susana González, acusó a Villalba por violencia familiar en junio pasado.

La acusación refiere que el 5 de diciembre de 2023, Juan Villalba habría agredido físicamente a su esposa, Laura Prieto, con golpes de puño y patadas, provocándole cortes en la zona de la cabeza, en el domicilio que compartían.

Posteriormente, Villalba habría amenazado su cuñada por haber realizado la denuncia correspondiente.

Los informes médicos del Sanatorio, el Hospital de Trauma y la médica forense del Ministerio Público Dra. María Benítez, detallan que la esposa de Villala sufrió una herida de 3 centímetros en región occipital, en región temporal izquierda, así como escoriaciones lineales en el brazo izquierdo.

La víctima también tuvo hematoma en la región infraescapular lado izquierdo y hematoma en el glúteo lado izquierdo; hematoma en el brazo derecho; cefalea post traumática y golpes varios.