Escuela de CDE prohíbe el uso de celulares: “Estamos muy asustados por lo que vemos”

La Escuela Básica 5415 “Forjadores de la Patria” de CDE prohíbe que los alumnos usen los celulares en la institución, salvo fines pedagógicos, ya que “los niños cada vez están más desconcentrados por el mal uso de estos aparatos”.

Al respecto, el director de la institución, Blas Guerrero, precisó que la medida es acompañada por el Consejo de Estudiantes y también padres, ya que se observan bajas calificaciones o alumnos pequeños que no prestan atención en las clases.

“Estamos muy asustados por lo que vemos muchas veces en las plataformas, haciendo tiktoks con palabras que no corresponden, palabrotas, especialmente en portugués y sus músicas obscenas; el perreo. Eso nos aleja de los buenos relacionamientos y no es parte de nuestra cultura”, alegó en comunicación con ABC Cardinal.

Propuesta sin coartar libertades

De igual manera, el funcionario sostuvo que la idea no tiene como objetivo coartar la libertad de los estudiantes, sino, se solicita que los equipos sean dejados en las casas o en una caja común dentro de la institución cuando no sean necesarios en clases. “Apelamos a la consciencia y gracias a Dios tenemos una buena recepción; no queremos coartar ninguna situación de libertad”, concluyó.

