Nenecho pagó en mayo US$ 3,4 millones a contratados, jornaleros y otros funcionarios

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, apartado temporalmente del cargo mientras dure la intervención de su administración, pagó en mayo, con retraso, US$ 3,4 millones en salarios a contratados, jornaleros y otros funcionarios no nombrados. Estos funcionarios, con una relación laboral más precaria, representan casi el 60% de los 9.000 funcionarios de la comuna.

El monto cobrado por estos funcionarios, sin embargo, representa la mitad de los US$ 6,7 millones que pagó en salarios en el mismo periodo, mientras la comuna atraviesa una crisis financiera, catalogada como una quiebra técnica por concejales de la oposición.

Solo en la Intendencia de Asunción, la planilla de salarios de mayo registra unos 3.900 jornaleros y 669 contratados, totalizando 4.569 funcionarios en estas condiciones laborales, frente a 3.563 nombrados. En la Junta Municipal, de los casi 1.200 funcionarios, apenas 563 son nombrados, mientras que entre contratados, jornaleros, comisionados y designados, suman 578 funcionarios.

Según datos oficiales de la gestión de Rodríguez, su administración destinó en los primeros cuatro meses del año, US$ 30 millones al pago de salarios. La cifra es seis veces superior a la inversión en obras. Mientras que Nenecho ya ejecutó una tercera parte de lo presupuestado en salarios para todo el año, en obras apenas ejecutó el 5% de su presupuesto anual.

Salarios de mayo: las cifras

En lo que respecta a las cifras, el personal no nombrado -contratados, jornaleros, comisionados, designados y quienes cobran honorarios-, cobró en el mes de mayo US$ 3,4 millones. En tanto, el dinero destinado a los nombrados alcanzó los US$ 3,2 millones.

En la Intendencia, los funcionarios no nombrados cobraron US$ 3,1 millones, frente a los US$ 2,7 millones que cobraron en total los funcionarios nombrados.

En la Junta Municipal, los no nombrados cobraron en total US$ 320.289, mientras que los nombrados cobraron en total US$ 517.647.

Solo en la Intendencia, los salarios totales del mes de mayo superaron los G. 44.592 millones, lo que equivale, al tipo de cambio de hoy, a US$ 5,8 millones. En tanto, los salarios de la Junta Municipal de Asunción superaron los G. 7.044 millones, unos US$ 920.894, al tipo de cambio de hoy.

Funcionarios se movilizarán si no cobran mañana

En medio de una crisis financiera, el proceso de intervención y la incertidumbre, funcionarios municipales organizados que prefirieron el anonimato, señalaron que esperan poder cobrar en tiempo y forma. Aseguran que esperarán hasta mañana, 3 de julio, fecha tope establecida por el contrato colectivo de trabajo para cobrar.

Si el pago no se efectúa, aseguran que estará movilizándose de forma pacífica a partir del 4 de julio, tanto el personal administrativo como el sector operativo. Estos últimos, los más combativos, no descartan el cierre de calles y del acceso a la institución si se vuelve a incumplir con ellos.

Los funcionarios contaron además que el viernes pasado, en una reunión de funcionarios con representantes sindicales, estos últimos se comprometieron a acompañar la movilización, fuera del horario laboral, para evitar represalias.