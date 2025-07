Abandonado por sus autoridades: funcionarios de Emboscada salvan centro de salud

Durante años, el Centro de Salud de Emboscada sufrió el abandono de las autoridades locales y sanitarias. Las condiciones edilicias eran críticas: techos dañados, paredes deterioradas y falta de recursos para atender a los pacientes.

A pesar de los reclamos constantes de la comunidad y del personal de blanco, ni la Municipalidad ni el Ministerio de Salud brindaron respuestas rápidas ni destinaron recursos para el mantenimiento del sitio.

Lea más: Emboscada: pobladores y funcionarios protestan por el miserable sistema de salud que tienen y exigen soluciones

Funcionarios asumieron el compromiso

Frente a esta situación, los propios funcionarios del centro decidieron buscar soluciones. Según relató Luciano Ledesma, enfermero del establecimiento, los fondos del Consejo Local de Salud fueron mal utilizados y no quedaron recursos disponibles para el servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El intendente se escondió de nosotros porque comieron (utilizaron en forma indebida) ellos toda la plata del Consejo y nos dejaron sin recursos”, denunció.

Ante este panorama, los funcionarios realizaron gestiones ante la Gobernación de Cordillera, logrando así reparar la fachada del centro, gestionar la incorporación de nuevo personal para el laboratorio y conseguir que próximamente se construya un alero en el área de ambulancias para que los pacientes puedan descender protegidos en días de lluvia.

“Todo esto lo hicimos a pulmón, por nuestra gestión. Sin ayuda del municipio”, recalcó Ledesma.

El intendente de Emboscada, Silvio Peña (PLRA), confirmó que actualmente no existe un Consejo Local de Salud y que es el Consejo Departamental de Salud el que está administrando los fondos destinados al área en la ciudad.

“Yo siempre dije que la salud no tiene color político y me aparto por esa injerencia. Lamentablemente, por cuestiones políticas, personas muy valiosas tuvieron que salir. En su momento, nuestro consejo local fue el primero en el departamento y tercero a nivel país.

Pero, después se metió la política y comenzaron los problemas; algunos funcionarios fueron obligados a renunciar, otros se alejaron por su cuenta.

Acá pasa que cualquier director que venga, si no hay disciplina, termina saliendo. Yo mismo llamaba a los funcionarios para cubrir guardias sin autorización del director ni de recursos humanos, y eso no está bien. En su momento, desde el consejo local pusimos cámaras de circuito cerrado dentro de la institución. Eso no les gustó a algunos médicos y enfermeros, indicó.

Pero la tecnología avanza y había que controlar. Antes se perdían insumos, había irregularidades. Incluso instalamos una cámara en el marcador de asistencia para verificar si llegaban a horario", resaltó.

Un abandono de años

Este caso no es nuevo. Desde hace varios años, usuarios y personal del Centro de Salud de Emboscada vienen reclamando mejoras, organizando mingas y colectas comunitarias para adquirir insumos o reparar sectores críticos del establecimiento.

A la fecha, las mejoras conseguidas responden únicamente al esfuerzo del personal del centro y a la solidaridad de instituciones que respondieron a sus pedidos, como la Gobernación de Cordillera, mientras el desinterés de las autoridades locales y sanitarias persiste.

Lea más: Una gestión "para la foto" en salud y educación