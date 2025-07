Remangate por la vida: estos son los puntos para donar sangre este fin de semana

El fin de semana se realiza la campaña “Remangate por la Vida” 2025, que insta la donación voluntaria de sangre por parte de la ciudadanía en Asunción y alrededores.

La iniciativa anual es organizada por la Asociación de Ex Alumnos del Colegio San José y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

El lema elegido por los organizadores este año, en la quinta edición de la campaña, es “Quien salva una vida es un héroe, quien salva varias vidas es un donante”. En 2024, se recolectaron con éxito 500 unidades de sangre, según informaron durante el lanzamiento de la actividad, el lunes pasado.

En ese sentido, José Llano, presidente de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio San José, explicó que el objetivo en esta edición es superar las unidades de sangre de las ediciones anteriores.

Los cinco puntos habilitados para donar sangre

Los locales habilitados para la donación voluntaria de sangre son cinco este año, ubicados en Asunción y en el departamento Central:

Asociación de Exalumnos del Colegio San José: Presbítero Marcelino Noutz y Fray Luis de Granada. Delsol Shopping Life & Style: Aviadores del Chaco y Profesora Delia Frutos. Shopping Mariscal: Quesada y San Roque González. Shopping Mariano: Ruta PY03 y Teniente Manuel Irala Fernández. Unión Industrial Paraguaya (UIP): Santísimo Sacramento 945.

La donación se habilita en estos sitios de 8:00 a 20:00 el sábado y continúa el domingo 6 de julio en estos puntos y en el mismo horario.

¿Cuáles son los requisitos para la donación?

Los únicos requisitos necesarios para la donación son presentar la cédula de identidad, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad, tener entre 18 y 65 años de edad, un peso mínimo de 50 kilos y no estar resfriado, engripado, con fiebre o diarrea.

Además, no usar drogas o no tener heridas que aún no cicatrizaron; no estar embarazada ni en período de lactancia. Se pide igualmente estar bien hidratado.

En el caso de las personas que se hicieron piercings o tatuajes, pueden donar sangre luego de un año. No es necesario estar en ayunas.

El plazo mínimo entre una donación y otra es de 60 días, indican desde el Ministerio de Salud. También pueden donar las personas con diabetes si no están recibiendo insulina.