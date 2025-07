Padres denuncian que quemaron a su hijo con una estufa en IPS

Unos padres denunciaron ante la fiscalía un hecho de negligencia en el Instituto de Previsión Social (IPS), en el que le produjeron quemaduras a su hijo de ocho meses con una estufa. Los sucedido ya está en manos de la fiscalía.

“Ellos me dijeron que no tenían calefacción y me pidieron que compre la estufa. Nosotros compramos porque ese lunes que mi bebé ingresó hacía mucho frío. Desde el primer momento nosotros le dijimos que la estufa estaba muy cerca, que su cara estaba muy roja y muy caliente”, comentó Carmen Ojeda, madre del niño.

Seguido, manifestó que los profesionales de la salud niegan el hecho. “Es demasiado evidente, aunque ellos están tratando de cubrir con cualquier cosa. La quema por estufa es muy diferente, no es como cuando te quemás con agua caliente o que el aceite se haya derramado por vos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ahí donde le apuntaba la estufa está la quemadura. Su brazo, su pecho y su media cara. Si era una trombosis, como ellos dicen, va a ser todo, el cuerpo completo y no solo la parte donde la estufa apuntaba”, agregó.

“El viernes su cara estaba ya irreconocible un lado, pero los doctores me dicen que no es una quemadura. Insisten con eso, pero al final nos pidieron una pomada que es para quemaduras y eso le están poniendo por todas las partes que se quemó”.

Lea más: IPS ofrece tratamiento y dispositivo ortopédico gratuitos para el pie bot infantil

La señora Ojeda indicó que en estos momentos se encuentra con temor a represalias, puesto que denunció el hecho en la fiscalía, luego de que los doctores los hayan denunciado ante servicios sociales. “Ellos denunciaron que nosotros entramos y les atropellamos, pero luego dimos nuestra versión de lo ocurrido y no nos pudieron dar respuestas”

Ante la consulta del motivo por el cual su hijo ingresó a IPS, Carmen Ojeda señaló: “Él ingresó con una laringitis aguda. Estuvo internado trece días, salimos y luego de trece días volvimos a ingresar, porque tiene una cardiopatía congénita. En estos momentos, en lugar de mejorar, está empeorando a raíz de esto que le pasó”.