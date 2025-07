Muerte de bebé por falta de terapia en Barrio Obrero: hospital niega negligencia

Ante la repercusión de la muerte de una bebé de un año y cinco meses, ocurrida el domingo tras una larga espera por una cama de terapia intensiva, el director del Hospital de Barrio Obrero, Dr. Adán Godoy, ofreció su versión de los hechos.

En entrevista con ABC, manifestó su pesar por lo ocurrido y defendió el actuar del personal médico.

“El hospital no cuenta con terapia pediátrica, solo con terapia neonatal, que es para recién nacidos de hasta 28 días. Nunca tuvimos terapia pediátrica ni de adultos. Por eso, se estabilizó a la niña y gestionar su derivación”, explicó.

Según Godoy, la menor ingresó al hospital a las 20:45 del sábado en grave estado, con un cuadro respiratorio severo que luego fue diagnosticado como sepsis de origen pulmonar. “A las 23:30 fue intubada y a las 00:45 se inició la búsqueda de cama de terapia pediátrica. A la 1:00 se confirmó lugar en Acosta Ñu”, relató.

A las 2:15 del domingo, la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimada por el equipo del hospital y, una vez estabilizada, salió rumbo a Acosta Ñu cerca de las 3:20. Según Godoy, la menor llegó con vida al centro pediátrico, pero tuvo un segundo paro al descender de la ambulancia, y esta vez no pudo ser reanimada.

La madre cuestiona el relato médico

La madre de la menor, sin embargo, sostiene una versión distinta. Relató que la niña ya consultó por su cuadro respiratorio el viernes pasado.

Asegura que el personal nunca explicó con claridad el estado de su hija. Cuestionó además la nebulizaron, y que el traslado se dio sin la asistencia adecuada. “Durante el camino dejé de escuchar el respirador. Creo que no la asistieron bien”, lamentó.

Duarte también denunció que el hospital no gestionó el traslado, y que fue gracias a su insistencia y a contactos personales en Acosta Ñu. “Mi hija escupía sangre y estaba inconsciente. Rogué que no la intuben sin cama de terapia, pero igual lo hicieron. No puede ser que para conseguir atención tengas que tener ‘contactos’”, dijo con dolor.

Hospital admite limitaciones

El Dr. Godoy reconoció que el Hospital de Barrio Obrero carece de espacio físico para una terapia pediátrica o de adultos, y que la obra actualmente en ejecución corresponde a una nueva terapia neonatal.

“Es una deuda histórica del Estado. Este hospital tiene una estructura que data de los años 30. Estamos esperando que se concrete un nuevo edificio en los próximos años”, señaló.

Consultado sobre si una terapia a tiempo habría salvado a la menor, el director dijo que “la medicina no es una ciencia exacta. No puedo afirmar que si llegábamos antes se salvaba. Pero sí puedo decir que todos los protocolos fueron cumplidos, desde el ingreso hasta la derivación”.

Una historia que se repite

La muerte de la bebé no es un caso aislado. La propia madre relató que hace un año perdió a su padre en circunstancias similares, también por falta de una cama de terapia. “La historia se repitió con mi hija. Perdí a dos personas por la misma razón”, dijo.