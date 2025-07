Denuncian que paciente deambuló por hospitales de Central y fue rechazada por falta de camas

Blanca Cabral tiene internada a su madre de 82 años en el Hospital de Lambaré por un cuadro de insuficiencia cardíaca, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y consecuencias de un infarto que sufrió hace cuatro meses. Esta madrugada, fue trasladada al Hospital de Clínicas, pero tuvo que volver, por falta de lugar.

“Ayer al mediodía la llevamos al Hospital de Lambaré porque vomitó sangre, quedó internada, pero nos dijeron que su cuadro era crítico, por lo que iban a buscar otro hospital donde cuenten con terapia, ya que necesita cirugía”, relata.

Alrededor de la medianoche le avisaron que el traslado se haría en ambulancia hasta el Hospital de Clínicas, adonde llegaron en horas de la madrugada.

La paciente no pudo ingresar a urgencias y fue recibida por el médico cirujano Jesús Ferreira, quien manifestó a los familiares que no contaban con lugar y que el cuadro era mucho más crítico de lo que les dijeron.

“Ni le revisó, le rechazó en la puerta de urgencias y dijo que no se le informó cómo estaba realmente la paciente, estaba más crítica y que no había lugar. Me dijo: ‘Qué querés que haga, no hay cama’”, relató.

Finalmente, el personal de Seme contactó de nuevo con el Hospital de Lambaré, hasta donde regresaron y la paciente quedó en urgencias, esperando un traslado.

Intentamos comunicarnos con la directora del Hospital de Lambaré, Luz Vázquez, pero no atendió llamadas ni mensajes.

Los familiares informan que, finalmente, la paciente será intervenida en Lambaré, ya que su estado es muy crítico y los médicos no quieren arriesgarla con otro traslado.

“En Clínicas no hay lugar”

El director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, explicó que el médico solicitante del traslado a un hospital debe realizar el protocolo, que consiste en llamar, asegurar que haya cama disponible y, finalmente, el personal de Seme debe verificar con urgencias, antes del traslado.

“No rechazamos pacientes, el tema es que estamos al 100%, no hay lugar, tenemos pacientes en sillones, hasta que podamos tener un mejor lugar”, especificó.