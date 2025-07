Despejan autos mal estacionados en inmediaciones del Mercado 4

Autos mal estacionados o estacionados en lugares no permitidos fueron despejados por la PMT en un operativo conjunto con la Dirección del Mercado 4 en las calles adyacentes.

“Ordenando el Mercado 4 con cosas que nos decían los propios vendedores que no se hacían hace tiempo, entonces se volvió una costumbre no hacer lo correcto. También sabemos que hay ciertos esquemas que no son los adecuados, y lo hablamos con referentes justamente de ciertas asociaciones que lo vamos a hacer mientras dure la intervención, respetar que no se cobre nada que no corresponda, pero no podemos hacer la vista gorda al cumplimiento de las normas”, sostuvo Alejandro Buzo, director del centro comercial.

Agregó que en el recorrido los mismos vendedores le pasan propuestas para modernizar lo que hoy se está haciendo en el Mercado 4, el cual también tendría que tener ciertas revisiones con relación al tránsito y el estacionamiento.

Fue consultado si es que también se desocuparán las veredas, y respondió que analizan la situación, ya que son varias cuadras comerciales en donde el espacio se ha cedido, por lo que están verificando que las dimensiones de las casillas sean correspondientes. “Estamos hablando de muchos años de un hábito que se volvió ya normal y que tenemos que verificar para ver la situación real y sincerar eso a la ciudadanía para saber dónde está”, indicó.

Cobros irregulares

Buzo aseguró que busca transmitirle a la ciudadanía y a los vendedores que no se va a cobrar nada irregular, algo que los vendedores les repitieron mucho es que se les cobraba por cuestiones que son gratuitas. “Creo que son malos hábitos. Tocar el bolsillo de la gente que trabaja honestamente a mí me parece que es asqueroso y sobre eso estamos trabajando”, aseveró.

Por su parte, Alfredo Vázquez, Director PMT, dijo que la directiva del interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, es poner orden en la entrada y salida de la capital, y también en las zonas transitadas, como en el Mercado 4.

“Tenemos problemas sobre Pettirossi, tenemos problemas sobre Perú, tenemos problemas sobre Rodríguez de Francia, tenemos problemas sobre Ana Díaz. Yo tengo bastante experiencia en el tránsito de Asunción, así que vamos a ir puliendo esto”, aseveró.

Agregó que si bien desconoce el monto de la multa por mal estacionar, dijo que “es buena plata”, pero que su presencia en el Mercado 4 no es para lucrar, sino que ordenar, por lo que se cobra una multa mínima.

“Yo no manejo, yo soy un nuevísimo director, no manejo eso, tendríamos que después preguntar. A mí no me interesa si la multa es un millón, dos millones, tres millones, o G. 400 o G. 500, lo que yo quiero es que se respete, que les demos libre a los miles de ciudadanos que llegan al Mercado 4”, concluyó.