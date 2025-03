Mercado 4 de Asunción: precios impactan en el bolsillo de los consumidores

Vendedores y compradores habituales del Mercado 4 de Asunción señalan que el panorama, ante el informe del Banco Central del Paraguay sobre la inflación, no condice con la realidad e impacta en la economía familiar.

Una vendedora del populoso centro comercial asegura que los precios subieron, tanto de verduras como de otros componentes de la canasta básica.

Precio de algunas verduras por kilo

Tomate : G. 15.000

Cebolla : G. 8.000

Papa : G. 10.000

Locote verde : G. 20.000

Locote rojo : G. 40.000

Zanahoria : G. 15.000

Repollo: G. 10.000

Graciela, vendedora, indicó que no hay venta porque “no hay plata” y todo está muy caro. “Vendemos alguito, pero ya no compensa porque la venta bajó demasiado. Solo a los políticos les viene bien, mientras nosotros tenemos que batallar”.

Por su parte, un proveedor de lácteos pidió a Santiago Peña que explique “eso de la macroeconomía”, porque todos los productos sufrieron un importante incremento.

“Un café te cuesta hoy G. 4.000 más que antes. No nos sobra ni para tomar un jugo”, lamentó.