Jubilados cobran hoy y cuestionan a Peña por indolencia al defender privilegios

Tras aproximadamente dos semanas de estar recibiendo la colaboración, ayuda, empatía y predisposición del interventor de la Municipalidad Asunción, Carlos Pereira, finalmente se concretó el primer desembolso de la institución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios Municipales, con los que los jubilados podrán cobrar sus haberes de marzo, según confirmó Rita Duarte Servián, jubilada de Municipalidad de Asunción.

“En todo momento él estuvo muy predispuesto hacia nuestra, exagerando, fatal circunstancia. Digo fatal porque varios compañeros ya se fueron en esta situación. Entonces, no estoy exagerando. Y ayer felizmente se produjo el primer desembolso que él ha prometido. Ayer se hizo la transferencia de G. 6.000.211.287 y colita”, detalló.

Dijo que la transferencia fue confirmada por la propia Caja de Jubilados y Pensionados del Paraguay, la cual comunicó de manera verbal que será procesado para el pago de los haberes de marzo, por lo que quedarían pendientes los de abril, mayo y junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Te quiero aclarar que con ese importe se va a saldar los haberes jubilatorios de los jubilados correspondientes al mes de marzo. Es importante aclarar algo. El 18 de junio la caja realizó el pago a los jubilados que percibían hasta G. 1.891.764 y eso benefició a 1.055 afiliados. Entonces los que todavía no han percibido sus haberes jubilatorios van a percibir desde hoy. Hoy se va a proceder al pago. Al pago a cada uno de los jubilados”, celebró.

Lea más: Jubilación vip: así justificó Peña los privilegios de la clase política

Agravio por declaraciones de Peña

El presidente Santiago Peña (ANR-HC) defendió la jubilación vip de los parlamentarios y señaló que se merecen ese privilegio porque aprobaron todos los proyectos que presentó el Ejecutivo desde agosto de 2023.

“Yo hoy le diría que el Congreso de la Nación, el Congreso paraguayo, por supuesto, salvando todas sus diferencias y su independencia, pero mayoritariamente que quienes han apoyado las leyes que nosotros hemos planteado, definitivamente se merecen (la jubilación vip). Yo no tengo ninguna duda”, expresó el mandatario.

Rita fue consultada sobre las declaraciones del Presidente de la República y se excusó de responder, debido a que se sintieron agraviados por la indolencia de Santiago Peña al defender el privilegio de la clase política, cuando el sector de jubilados está pasando mal al no poder cobrar sus haberes.

“Eso en realidad yo luego no quiero ni expresar, porque nos obliga a decir cosas así tan feas que a nosotros de repente no nos suma, a nosotros nos agravia. Nosotros no podemos entender cómo puede existir tanta indolencia de parte de las autoridades de turno hacia nuestra circunstancia. Hace más de un año y 8 meses que estamos atravesando esta situación”, criticó.

En el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 los parlamentarios se autoaumentaron el salario G. 5.128.000 más de lo que percibían inicialmente, por lo que ahora ganan G. 32.772.000 a G. 37.900.000, y en el caso de los miembros de la Mesa Directiva, el monto es mayor. No contentos con el “autoaumento” salarial, los legisladores volvieron a incluir en el PGN de la Nación 2025 los viajes en primera clase y otros privilegios por segundo año consecutivo.

Además, tienen un subsidio anual estatal de G. 2.500 millones con la intención de mantener a salvo la jubilación vip con la que gozan los legisladores.