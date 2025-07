VMT confirma plan de contingencia ante paro de colectivos: ¿con cuántos buses?

Si es que las negociaciones con los transportistas fallan y el paro anunciado por Cetrapam junto a Ucetrama se realiza el 21 de julio próximo, el VMT contará con un plan de contingencia para proveer el servicio a la ciudadanía, según aseguró el viceministro Emiliano Fernández.

Durante los tres días que duraría la medida impulsada por los empresarios, el Gobierno contaría con buses que forman parte del sector público y también con otros ofrecidos por un gremio privado no adherido al paro.

“El transporte público es imprescindible y no puede haber un paro sin garantizar una movilidad mínima. Por más que las empresas estén en paro, van a tener que sacar buses”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que de 1.000 buses podrían cubrir unos 700 cuyos traslados serían gratuitos.

“Se puede solucionar, pero no con estas medidas”

Otro punto que mencionó el funcionario en referencia a los reclamos y el sistema en sí es que “se puede solucionar, pero no con estas medidas de los transportistas”.

“Mi guía es la ley; no me siento presionado a dar o no dar. Es claro el camino, que la gente tenga el menor impacto. Hace 20, 30 años la gente sufre esto y hay una desidia importante”, precisó luego de una reunión ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

