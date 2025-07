¿Volverán las barreras de control de la PMT?

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, nombró a Alfredo Vázquez como director interino de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quien reconoció que asumió la conducción de una dependencia “en terapia intensiva” operativa y moral, con niveles de corrupción intolerables.

Señaló que, a pesar de contar con pocas herramientas y recursos humanos, su intención es tratar de dar soluciones a los principales problemas que existen en la capital del país en el menor tiempo posible.

Uno de los primeros anuncios que se realizó fueron el retorno de las barreras, pero el director interino de la PMT explicó: “Yo no les diría barrera, les diría operativo sorpresa. Yo no voy a tener gente haciendo barrera, pero sí que la Policía Municipal haga recorrida aleatoria en los lugares prohibidos. Esa es la indicación que tengo por parte del interventor”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego agregó: “Una de las cosas que me preocupaba es poder colaborar con los comerciantes del Mercado 4. Ahí, en los últimos años, no se puede estacionar, no se puede cruzar la calle y no se puede hacer nada por los vehículos mal estacionados”.

Lea más: Intervención de Asunción: PMT tiene “niveles de corrupción intolerables”, denuncia nuevo director

“¿Cuántos extranjeros ya no están llegando al mercado porque no hay lugar para estacionar y por la inseguridad? Y ese es el trabajo que debemos realizar. Yo llegué con la misión de dignificar el trabajo del policía municipal y ellos me están respondiendo al cien por ciento", expresó.

“Posiblemente, no voy a poder solucionar todo en los próximos 30 días, pero quiero que la ciudadanía vea que tiene su Policía Municipal en las calles de Asunción”, remarcó.

En otro momento, Alfredo Vázquez dejó en claro que tienen un gran desafío por delante, atendiendo que afrontan el problema de la falta de recursos humanos, así como el de móviles. “Tenemos varias motocicletas, patrulleras y grúas que están en el taller. Pero con lo que tenemos vamos a demostrar que se puede”.

Son las prioridades

“El señor interventor prometió a la ciudadanía presencia de la PMT en las entradas y salida de la ciudad. Esto significa tener 35 oficiales en las calles de 06:00 a 08:00, para que la gente pueda llegar un poco más rápido, pues nuestra ciudad no está preparada para tener gran cantidad de conductores, comentó.

Lea más: De tres patrulleras de la PMT de Asunción funcionando, ahora quedan dos

El director interino indicó que en estos momentos lo más urgente es la cobertura de entrada y salida a la ciudad y el control de los mercados, donde las calles y las veredas están todas ocupadas. “Hay que intentar organizar y ordenar esas zonas. Esto y otras problemáticas las vamos a tratar dentro de nuestra posibilidad”.

En lo que refiere a las famosas coimas y los aprietes por parte de la PMT, señaló: “Toda denuncia seria la voy a tomar en serio y tratar. Pero también apunto a la ciudadanía, porque no solo es corrupto el que recibe, sino también el que da. Si yo tango todos mis documentos al día, respeto las leyes de tránsito, los semáforos y estaciono bien, nadie me puede sacar ni un guaraní”.