“¿Dónde está la plata?“, pregunta nuevo director de la PMT en Asunción

El nuevo director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Alejandro Buzó, señaló que no encontró dinero en caja ni vehículos nuevos como parte de la flota. Indicó que se habla de supuestas buenas recaudaciones en la administración de Nenecho Rodríguez, pero él no encontró fondos o bienes adquiridos. “¿Dónde está la plata; ¿por qué no invirtió?”, planteó.