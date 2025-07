San Antonio: enfermera asegura que fue trasladada por denunciar falencias en el centro de salud

Una presunta caza de brujas se vive en el Centro de Salud de San Antonio, departamento Central, donde no cesan las denuncias por el pésimo servicio que ofrece y la supuesta mala gestión de la directora, Dra. Cinthia Ríos.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), lejos de interiorizarse de la situación y de las denuncias sobre el pésimo servicio y la falta de control por parte de la directora, tomó la determinación de trasladar a una licenciada sanantoniana que viene denunciando las irregularidades en el funcionamiento de la dependencia sanitaria.

“Las persecuciones y amenazas no cesan en el centro de salud; primero me falsearon en mis calificaciones. La enfermera jefa que, primero, no puede ocupar el cargo por ser contratada, me bajó mis puntos y yo no falté a mi trabajo y eso por denunciar las irregularidades”, expresó la afectada, licenciada Avelina García.

Lea más: denuncian desprolijidades en e centro de salud de San Antonio

García fue trasladada al centro de salud de la localidad de Ypané, en represalia por sus reclamos a los directivos para mejorar el servicio, especialmente a los adultos mayores, quienes son los más castigados por la pésima atención.

La profesional indicó que envió una nota al director de la Undécima Región Sanitaria, Dr. Lytton Snead, sobre las persecuciones y falencias del centro asistencial, pero como respuesta recibió el traslado a otro centro de salud.

Las denuncias

Entre las tantas denuncias realizadas figuran el incumplimiento del horario de la propia directora, de la jefa de enfermería, la ausencia constante de médicos y de la directora.

También denuncian que varios equipos no funcionan, como el de rayos X; que el personal de guardia descansa en el piso y no cuenta con cena y que, tanto la heladera como la cocina, permanecen llaveadas.

“El centro de salud se encuentra a la deriva, la directora no cumple con su horario, y menos con sus obligaciones. Ella debe realizar consultorio, pero casi nunca viene y hasta el conductor de la ambulancia carga los medicamentos a los pacientes y eso es grave; en estas condiciones se maneja el centro de salud, solo queremos que el ministerio intervenga y se busquen las soluciones adecuadas para mejorar el servicio”, expresó.

“Yo me enteré por mis compañeros de mi traslado, que ya salió el 9 pasado y nunca me notificaron y yo seguía marcando en San Antonio; no me pueden trasladar sin ningún sumario, es todo ilegal”, expresó García.

Los trabajadores indicaron que muchos de los funcionarios son privilegiados y mimados de la directora; solo van para dormir en el centro de salud y reciben las mejores calificaciones de la jefa.

Igualmente, los trabajadores del centro de salud enviaron una nota al Ministerio de Salud en la que denuncian las persecuciones que reciben, y hasta el momento la ministra, María Teresa Barán, hace caso omiso.

Intentamos escuchar la versión de la cuestionada directora, Cinthia Ríos, y de la jefa de enfermería, Olga Ovelar, pero ninguna de las dos respondió los mensajes que enviamos a sus respectivos celulares. Estamos abiertos en caso de que deseen realizar sus descargos.