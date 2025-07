Indígenas de Alto Paraguay fueron llevados de vuelta a sus comunidades

Las 24 familias indígenas del Pueblo Yshir Tomaharo, oriundas del distrito de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, fueron trasladadas nuevamente a su comunidad en la noche de este martes, luego de permanecer durante dos días acampando frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

La movilización se realizó en reclamo de una atención urgente por parte del Estado, principalmente por la falta de asistencia por parte del Indi, institución que actualmente está encabezada por el general en situación de retiro, Juan Ramón Benegas. Según denunciaron, el presidente del ente se negó a recibirlos o a darles algún tipo de respuesta.

No se van contentos

“No nos vamos contentos”, expresó Luis López, líder indígena del grupo. “La idea era que nos den una buena atención, que nos atiendan bien, que nos den una respuesta. Pero lastimosamente no llegó eso. Nos vamos desesperados, pero qué podemos hacer. No tenemos posibilidad de resistir, entonces tenemos que irnos”, lamentó.

Advierten que retornarán “con más fuerza”

El líder advirtió que esta no será la última vez que se movilicen. “Nos vamos a preparar bien otra vez para volver, para volver más fuertes”, advirtió.