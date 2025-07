Indígenas exigen renuncia del titular del Indi y rechazan mudanza de sede

Cientos de indígenas provenientes de comunidades ubicadas en Canindeyú y Alto Paraguay, protestaron hoy frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que funciona en la Intendencia Militar, sobre la avenida Artigas en Asunción, que permaneció cerrada por varias horas en un tramo, debido a la manifestación.

Los líderes apuntaron contra la gestión del general en situación de retiro, Ramón Benegas, titular de la entidad. Aseguraron que hace más de un año que el militar no responde a sus pedidos, como el acceso a tierras, viviendas, educación y salud.

“Hace un año que nosotros tenemos nuestros pedidos y el presidente del Indi no responde. A mi me cuestionó mi liderazgo, diciendo que organicé esta protesta contra él, pero no es así, solo queremos la presencia de las autoridades en la comunidad”, aseguró la lideresa Griselda Vera Velázquez, del pueblo Yshir Tomaraho, del departamento de Alto Paraguay.

La lideresa explicó que como se encuentran en una comunidad muy alejada del centro de la ciudad, no llegan ni los víveres que el Indi sí reparte a otras familias. Además, requieren de asistencia para vallar su propiedad, mejorar la escuela de la comunidad. “Ni puesto de salud tenemos en la zona”, lamentó.

Rechazan gestión de Ramón Benegas

La lideresa Griselda Vera, aseguró que no piensan retirarse de la ciudad hasta recibir una respuesta concreta y acciones por parte de las autoridades, como la entrega de víveres y el compromiso de asistencia para mejorar los servicios públicos en el sitio.

Juan Domínguez, líder de la comunidad Yvypoty de Canindeyú, aseguró que ya están cansados ante la falta de respuestas por parte del presidente del Indi, Juan Ramón Benegas, por lo que le piden su renuncia.

“Ya tiene que renunciar, no vemos una solución a nuestra situación con él. Nosotros pedimos que nos reconozcan un título de propiedad de 124 hectáreas porque ahora estamos en unas tierras que son ajenas”, lamentó.

Explicó que estas tierras son para unas 24 familias y están ubicadas en Tobatí, departamento de Cordillera.

No quieren mudanza del Indi

Domínguez agregó que rechazan la intención de mudanza del Indi de Asunción, versión que circula nuevamente entre las comunidades indígenas.

“Si va a Caaguazú, será el fin de nuestros reclamos, nadie nos va a escuchar allá; nosotros no tenemos alternativa más que venir a Asunción”, remarcó.

En octubre del año pasado, surgió el rumor de una supuesta mudanza del Indi de la sede actual que ocupa en la capital. Si bien el traslado de oficinas ya se había iniciado en ese entonces, el presidente del Indi, había asegurado que afectaría solo a algunas dependencias, negando además que el instituto pierda su sede en la capital.

Un traslado había generado incluso protestas de rechazo en la ciudad de Ñemby, por parte de los vecinos de una propiedad cedida a favor del instituto. La otra sede, en Yhú, departamento de Caaguazú, arrancó pero actualmente se encuentra con las obras estancadas.

Precaria situación y gran cantidad de niños sobre Artigas

Con cartones y colchones viejos para dormir se encuentran apostados los indígenas sobre Artigas, con una importante presencia de niñas y niños que están a la intemperie.

“Nosotros no queremos venir hasta acá, pero no tenemos más opciones porque en nuestra comunidad estamos peor, no recibimos ningún tipo de atención del Indi”, insistió al respecto Griselda Vera.

Intentamos comunicarnos con el titular del Indi, Ramón Benegas, para conocer su versión sobre lo reclamos y la supuesta mudanza de Asunción, pero no atendió nuestro llamado a su teléfono celular.