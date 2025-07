Productores de tomate de Central exigen mejores precios en finca y califican de fracaso el programa Hambre Cero

ITÁ. Tomateros del departamento Central no pueden comercializar su producción debido a los bajos precios que ofrecen los compradores, que no superan los G. 50.000 por cada caja de 20 kg. Mencionaron que solo desde G. 100.000 por caja se podrían obtener beneficios económicos. No descartan medidas de protesta en los próximos días y califican de fracaso el programa “Hambre Cero”.