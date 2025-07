Santa Rosa: concejal denuncia posibles hechos de corrupción en obra financiada por el municipio

La edil colorada Romí Ruggeri señaló que ella y sus colegas de la bancada de la ANR pudieron observar varias irregularidades en la obra de ampliación del tinglado municipal, cuya ejecución estuvo a cargo de la constructora Arary, representada por Daniel Gauto. La adjudicación inicial era de G. 415.300.000, con un plazo de duración de seis meses, desde junio hasta diciembre de 2024.

También mencionó que, llamativamente, se realizaron pagos pese a que la obra estaba paralizada, primeramente por lluvias y, posteriormente, quedó suspendida supuestamente por la existencia de riesgo por afectar un tendido de la ANDE. Curiosamente, la suspensión no contó con un plazo para la reactivación.

Desde noviembre de 2024 a abril de 2025, la firma Arary recibió, en concepto de adenda, un desembolso de G. 113.143.178. En el 2025 se volvió a desembolsar G. 53.000.000 a favor de la citada empresa.

Ruggeri dijo que, si bien no se tiene una pericia técnica de cuál sería el costo de la obra, pagar G. 581.443.178 por una ampliación es mucho dinero para un presupuesto pequeño como el del municipio de Santa Rosa, Misiones.

“Eso no cree nadie, es imposible; si yo compro agua por G. 3.000 y la Municipalidad compra a G. 3.000, no creo que pueda costar una gran diferencia en una obra que realiza un particular y una obra que realiza un municipio; para mí, existe un sobrecosto impresionante. Es una ampliación, ni siquiera es una nueva que empezó de las zapatas para arriba. Para mí, no hay duda de que existe acto de corrupción. Los trabajos que tenían que durar seis meses duraron un año aproximadamente”, expresó.

“Habla por desconocimiento”

—¿Te parece que puede existir sobrecosto si es un llamado a licitación donde la Unidad Operativa de Contrataciones verifica si los presupuestos están dentro de los parámetros establecidos? —señaló el intendente de Santa Rosa, Misiones, Rubén Jacquet (PLRA), cuando se le consultó sobre las declaraciones de Ruggeri.

Jacquet mencionó que Ruggeri habla por desconocimiento, ya que la obra se ajusta a la oferta más baja que se ha presentado.

“Se le entiende, quiere llamar la atención, parece que quiere ser intendenta. Trata de instalarse a través de este tipo de comentario porque trabajo no hace, jamás le visita a la gente, no acompaña los trabajos, entonces se dedica a esto”, expresó el jefe comunal.

También dijo que su administración está trabajando y que, para mañana sábado, se prevé la palada inicial para la construcción de un puente en la compañía Ykua Satí. Muchas autoridades pasaron por ahí, se comprometieron y no cumplieron; incluso los concejales de la bancada colorada buscaron por todos los medios retrasar el proyecto, indicó.