“¡Casi me hago rico!“: Pereira destituyó al director de la PMT, que invocó su nombre

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, confirmó este martes la destitución de Alfredo Vázquez, a quien había nombrado como director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) hace apenas 2 semanas. La medida se da después de que se filtraran audios en los que Vázquez lo menciona en una conversación en la que habla de una repartija de dinero proveniente de una “recaudación paralela”.

Pereira le dijo a ABC que recibió denuncias de la circulación de estos audios en los que Vázquez lo habría invocado. El interventor de la comuna calificó de falsas las declaraciones del funcionario y tomó la decisión de sustituirlo. En redes sociales circulan más audios en los que, además, se hace referencia a una supuesta liberación del vehículo de un diputado.

Vázquez había asumido oficialmente el cargo el 7 de julio, con la promesa de acabar con los “niveles de corrupción intolerables” en la PMT. En conversación con ABC había denunciado precisamente la existencia de un esquema de recaudación paralela y dijo que, como primera medida había prohibido la liberación de vehículos demorados por pedido de concejales y directores de la comuna.

Lo que dicen los audios

En un audio que circula por las redes, se escucha al hasta hoy director de la PMT diciendo “Casi me hago rico, porque el domingo, el interventor, sin conocerme, me ofreció ser director del Mercado 4. Y me dijo, no se preocupe señor, va a tener la garantía y yo quiero que sea la primera resolución de la semana”, dice el audio.

En otro momento, el ahora exdirector de la PMT dice que fue la primera vez que alguien lo hizo retroceder. " Que tal si me vuelvo rico en 15 o 22 días, si ahí el robo es 50/50. Si se venden hasta las veredas", dice en otra parte del audio.

En un segundo audio, se escucha al ahora exdirector narrar sobre un procedimiento en el que, según sus palabras, se habría liberado, con su venia, la camioneta del diputado Carlos Núñez (ANR-aliado cartista), que habría sido inmovilizado con un cepo.

“Te digo luego que la suerte me acompaña. Yo justo estaba por ahí. Después el diputado ya me ofreció su (número de) teléfono. Diputado nacional Carlos Núñez, por Central”, dice.

Admitió los audios y renunció

ABC Color consultó al exdirector de la PMT Alfredo Vázquez la legitimidad de los audios y admitió que eran suyos, aunque aseguró que el motivo de su destitución sería una supuesta presión de intereses en la comuna.

Vázquez envió a ABC una nota de renuncia al cargo en la que alega una supuesta imposibilidad de trabajar “con agentes sindicalizados y que obedecen a intereses mezquinos, individuales y/o grupales, a quienes definitivamente está molestando todas las medidas que la intervención se encuentra aplicando”.

En otra parte de la nota alegó que “la exposición mediática de estas personas hacia mi reputación intachable (sic) en más de 40 años en la Municipalidad de Asunción”, afecta su salud física y mental, así como a su familia, seres queridos y amigos.