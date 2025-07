Asunción: hay solo US$ 127.000 en bonos y se deben US$ 230 millones. Esto dice Nenecho

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, dejó solo US$ 127.000 en las cuentas bancarias destinadas al dinero de los bonos, antes de ser apartado del cargo por la intervención de su administración. La comuna adeuda por esos mismos bonos, más de US$ 230 millones. Mientras tanto, muchas de las obras que debían realizarse con ese dinero siguen inconclusas o directamente no existen.

Según el balance de la gestión de Rodríguez al 31 de mayo de 2025, en las cuentas bancarias destinadas a los bonos G3, G4, G5 y G8 -G6, G7 y G9 ya no aparecen- solo quedan G. 923 millones, unos US$ 127.423 al tipo de cambio de hoy. En tanto, las deudas de capital por esos mismos bonos son de G. 817.500 millones -US$ 112 millones-,y los intereses a pagar alcanzan los G. 856.515 millones -US$ 118 millones-.

Solo en lo que respecta a los bonos G8, emitidos en 2022 por G. 360.000 millones, Rodríguez inició recién el año pasado, los desagües pluviales de Santo Domingo, General Santos- San Antonio, San Pablo y Abasto. Este último, incluso, se encuentra en conflicto por la falta de pago de la Municipalidad a la contratista. Ni siquiera inició, y pretendió excluir, las cuencas: Ayala Velázquez, Terminal, España II y U. Católica.

Sobre los trabajos en la cuenca Abasto, el incumplimiento en el pago generó que el Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. y Chaves Construcciones y representado por Silvio Manuel Peña, planteara un avenimiento ante de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Tras dos audiencias y sin acuerdo entre las partes, se dio por cerrado el proceso y ahora deberá dirimirse en estrados judiciales, según confirmaron desde la DNCP.

Deudas alcanzarán a dos gobiernos municipales más

Según documentos oficiales de la deuda financiera de la comuna, las cuotas de capital e interés de los bonos emitidos durante la gestión de Nenecho, se terminarán de pagar en 2035, por lo que abarcarán dos periodos más de gobierno municipal.

Los montos crecen progresivamente a partir de 2025, año en que la deuda alcanza US$ 11,2 millones. En 2026, cuando los asuncenos elegirán a un nuevo intendente, las cuotas sumarán US$ 17,9 millones.

Las nuevas autoridades electas deberán pagar en 2027 unos US$ 19,5 millones en concepto de cuotas de capital e intereses por los bonos. En 2028, el monto sube a US$ 23,9 millones, US$ 30 millones en 2029 y US$ 33 millones en 2030.

Las cifras siguen creciendo en 2031, año de nuevas elecciones municipales, con US$ 37,5 millones hasta alcanzar el tope en 2032 con US$ 39,1 millones. A partir de 2033 las cuotas caen a US$ 9 millones, US$ 4 millones en 2034 y US$ 3,9 millones en 2035.

Nenecho también debe obras de G6 y G7

La administración de Rodríguez todavía acumula deudas por los bonos G6 y G7, por G. 77.500 millones y G. 392.688 millones respectivamente. Mientras tanto, las cuentas bancarias de estos bonos ya no siquiera aparecen en el balance de Rodríguez al 31 de mayo y todavía hay obras que había prometido con su emisión que están inconclusas o no existen.

En 2020, con la emisión de los bonos G6 por G. 100.000 millones, Nenecho había prometido el diseño de revitalización y construcción de infraestructura para 10 plazas públicas por G. 10.000 millones, entre las que se encontraba la plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó.

Cinco años después de la emisión y casi dos años y medio después de la palada inicial, esta última plaza sigue inconclusa. La obra había sido adjudicada a la empresa D&D Arquitectura y Construcción S.R.L., de Dardo Nicolás González Ramos. El monto inicialmente adjudicado fue de G. 2.094 millones, pero fue ampliado posteriormente a G. 2.332 millones, de los cuales, según el portal de la DNCP, ya se pagaron G. 971 millones.

Esta emisión también incluía la promesa de invertir G. 4.630 millones en la reforma y reconstrucción de la entonces Terminal de Ómnibus, hoy Estación de Buses de Asunción (EBA).La obra no se hizo y volvió a ser incluida en la emisión de bonos G7 (2021) de G. 200.000 millones. Entonces, se previó G. 18.000 millones para esa inversión, que finalmente fue modificado el plan de inversión para el arreglo de calles de la ciudad.

Nenecho culpa a la intervención de la falta de pagos

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), apartado temporalmente del cargo, intentó evadir su responsabilidad sobre la actual situación financiera de la Municipalidad y culpar a la intervención.

Rodríguez dijo antes de la intervención, que inició el 24 de junio, su gestión tenía los salarios al día y se había cubierto el 80% de los préstamos por déficit temporal de caja. Asegura también que “mantenía solo una cuota pendiente del plan de amortización de los bonos, cuyo pago ya estaba planificado y comunicado dentro de un esquema de diferimiento fiscal técnicamente justificado”.

El intendente alega además que contaba con una “proyección clara de ingresos futuros, basada en acciones concretas ya en marcha” y cita la inclusión de los contribuyentes morosos en las denominadas “listas negras” de los burós de crédito, la ejecución de remates judiciales de inmuebles por deudas tributarias, la fiscalización de cartelería y “la venta de tierras que estaban como calce en la estructura de pago de bonos”.

Según Rodríguez, estas medidas fueron interrumpidas “abruptamente” por la intervención, lo que, según él, terminó afectando directamente el flujo de ingresos y la ejecución de compromisos financieros. “Se tenía un plan de pagos de acuerdo al ingreso. La responsabilidad y la planificación fueron reemplazadas por la incertidumbre y la parálisis”, concluyó.

Hechos desmienten a Rodríguez

En su comunicado, el intendente suspendido omite señalar que el pago de salarios de mayo tuvo casi diez días de retraso, lo que generó movilizaciones de los funcionarios y fueron pagados por partes con varias denuncias de descuentos injustificados.

Pese a que Rodríguez alega que al entregar la administración había una sola cuota de bonos pendiente de pago, su propio jefe de Gabinete Nelson Mora había confirmado a este medio que, por falta de fondos, no se habían honrado dos cuotas de G. 15.123 millones cada una, correspondientes a los bonos G8 serie 1 y 2 vencidas el 27 de mayo y el 9 de junio, 15 días antes de la intervención, el 24 de junio.

En lo que respecta a la proyección de ingresos futuros de la que habla el intendente, contradice a la clara tendencia que mostró la recaudación en los últimos seis meses de su gestión. De los más de US$ 59,5 millones recaudados en tributos en enero de 2025, la cifra fue cayendo abruptamente hasta los US$ 7,7 millones en mayo, con un ligero repunte hasta los US$ 12,2 millones en junio, mes en el que la intervención ya estaba en curso.

Rodríguez incluso hace referencia a la venta de tierras, aunque sin especificar cuáles, para calzar el pago de bonos. Esta declaración coincide con la denuncia de concejales de la oposición que decían que la intensión de subastar la Costanera Norte sería para “bicicletear” la deuda, cosa que fue negada en varias oportunidades por el propio Rodríguez.