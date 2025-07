Condenado por persuadir a niña a enviar fotos y videos para explotación sexual

La condena a seis años de cárcel establecida para Julio César Sanabria González, de 26 años, por dos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, específicamente abuso por medios tecnológicos y pornografía relativa a niños y adolescentes, fue dictada en un juicio oral y público que concluyó el 15 de julio pasado y la sentencia íntegra se divulgó esta semana.

El Tribunal de Sentencia presidido por Darío Javier Báez e integrado por Christian González y Gloria Hermosa declaró probada la acusación presentada por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.

La Fiscalía tomó intervención tras la denuncia de la madre de una niña de siete años, que detectó que su hija mantenía conversaciones subidas de tono con un adulto, a través de Messenger.

En esas conversaciones, que tuvieron lugar en julio de 2023, el ahora condenado le decía a la niña que ellos serían novios y le persuade a que le envíe videos sin ropa, bailando y en determinadas posiciones, para que sean novios. Las conversaciones se daban en altas horas de la noche y las fotos y videos enviados se hicieron en el baño de la casa de la víctima.

Pericia “clave”

En un allanamiento en su domicilio, la fiscala Benítez incautó el celular a Sanabria, pero el aparato estaba averiado. Sin embargo, la pericia realizada al celular de la víctima permitió recuperar casi la totalidad de las conversaciones que la misma mantuvo con el acusado, entre ellos dos videos, uno en el que la niña estaba vestida pero hacía poses sexuales y en el segundo, hacía las mismas poses, pero desnuda, además de fotos de la niña.

En su declaración, el acusado no negó los hechos, pero intentó hacerse de la víctima, al indicar que era la niña la que le enviaba fotos y que él “le siguió la corriente”. Incluso negó conocer a la niña, pero admitió que conocía a la madre, porque trabajó en el supermercado de sus padres como empaquetador y cajero durante siete meses.

“…La verdad que no niego nada de lo que comenta la fiscal, no es la primera vez que recibo ese tipo de mensajes, pensé que era alguien que quería extorsionarme, no es la primera vez que me piden fotos y le seguí la corriente, me pidieron fotos y yo les mande, fueron por 3 y 4 días intercalados, borré todas las fotos de mi teléfono, después apareció la mamá en mi casa a reclamarme lo que pasó, en ningún momento hice nada para perjudicarle", declaró el acusado en juicio.

Sanabria reconoció únicamente haber incurrido en el delito de abuso por medios tecnológicos, no así en el de pornografía infantil.

“No recuerdo si inicié la conversación con (...), no le envié videos. Pensé que el mensaje era una sextorsión pidiéndome plata, apenas vi los videos que me mandó borré y le bloqueé”, alegó el acusado.

Fiscalía solicitó pena de 8 años de cárcel

Sin embargo. en coincidencia con la hipótesis sostenida por la fiscala Benítez, el Tribunal concluyó que las pruebas ofrecidas por la Fiscalía descartan la versión de la defensa.

“(...) de manera inequívoca se sostiene y queda demostrada la instalación y uso de la plataforma Facebook y por ende el sistema de mensajería interna del mismo, específicamente Messenger, vinculada a los correos y teléfono de Julio Sanabria y la menor, medio por el cual Julio Sanabria solicitó amistad a la menor para luego entablar conversación”, sostuvo la fiscala Benítez. quien solicitó una condena de 9 años de cárcel para Sanabria.

La agente fiscal afirmó que el extracto de los mensajes extraídos del Messenger evidencian que la conversación, que tuvo un carácter erótico-sexual, era conducida por el ahoar condenado, que solicitó a la niña que le enviara fotos y videos y le indicaba paso a paso las lo que debía hacer, bailar y como posar, y encerrarse en el baño para ello. Además, se encontraron indicios de que él acusado también envió fotos íntimas a la niña.

Defensa solicitó pena mínima con suspensión a prueba de la condena

El defensor Francisco Flor Merzario solicitó la absolución de culpa y pena por la acusación hecha por la fiscalía en cuánto a la pornografía relativa en niños y adolescentes y la aplicación de la pena mínima por el otro delito acusado, con suspensión a prueba de la condena.

“El acusado actuó con dolo, pues conocía la antijuridicidad de su conducta y su resultado, teniendo este último como posible, dándose en este caso lo que se conoce en doctrina penal como dolo directo, sabía que se trataba de una niña pequeña , ya que la misma accedió a enviarle fotos y videos y de acuerdo al extracto de mensajes extraídos, él era consciente de que la madre de la menor podía mandarle preso (expresión literal) si se enteraba de los mensajes”, explica el Tribunal en la sentencia.

Los profesionales que realizaron a evaluación psicológica a la niña coincideron en concluir que “existen indicadores de daños sicológico relacionados a la investigación como conducta ansiosa, sentimiento de culpa y una sexualización traumática, que podría desencadenar afecciones a largo plazo (...)”.

Condenado, con prohibición de contactar y de acercarse a la víctima

Al inicio del proceso, Sanabria estuvo dos meses con prisión preventiva, luego más de nueve meses con arresto domiciliario, por lo que el Tribunal de Sentencia resolvió establecer medidas alternativas a la prisión hasta que la sentencia esté firme.

Prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días a objeto de firmar el libro correspondiente; expresa prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio y de acercarse a la misma a menos de 500 metros.

El colegiado advirtió que en caso de incumplimiento, se revocarán las medidas impuestas y se decretará la prisión preventiva del mismo, hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada.