¿Y los 500.000 millones? Interventor confirma que Nenecho desvió bonos para pagar salarios

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, confirmó este viernes que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), usó fondos provenientes de los bonos para obras en pago de salarios. “Se gastó en sueldos, en gastos de mantenimiento, gastos administrativos o corrientes”, declaró en comunicación con ABC Cardinal, esta mañana.

Adelantó que su dictamen “no cambiará el diagnóstico” de lo encontrado por la Contraloría General de la República (CGR) y además demostrará con documentos el destino final de los G. 500.000 millones desviados mediante el mecanismo de la “cuenta única”.

Pereira enfatizó que, mientras la administración de Rodríguez había hablado genéricamente de “gastos corrientes” para explicar el destino del dinero desviado, la documentación obrante en la comuna, que le fuera negada a la Contraloría, le permitirá reconstruir la trazabilidad, gasto por gasto. Además, recordó que el artículo 197 de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, prohíbe expresamente el uso de dinero proveniente de crédito público para “gastos corrientes”.

Tras la denuncia de ABC, la CGR confirmó el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras y pidió, este año, la intervención de la administración de Nenecho. Según documentos oficiales, hasta 2035 se deberán pagar US$ 230 millones por la emisión de estos bonos, en tanto quedan en las cuentas, apenas US$ 127.000 y muchas obras no se terminaron y otras ni siquiera se hicieron.

La administración de Rodríguez no hizo las obras que prometió con la emisión de bonos, por las que se pagaron intereses cercanos al 20%, pero mantuvo a más de 9.119 funcionarios, confirmó el interventor. Solo de enero a abril, Rodríguez gastó US$ 30 millones en salarios, frente a los US$ 5 millones que invirtió en obras.

No descartan facturas falsas

En la conversación con ABC Cardinal, Pereira no descartó la posibilidad de que entre la documentación entregada por la administración de Rodríguez existan, por ejemplo, facturas adulteradas. “Quiero saber si ese proveedor es un garaje o es una empresa realmente”, especificó. Explicó que esta misma semana hizo el pedido de colaboración de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para verificar esos documentos.

El interventor señaló que a diferencia de los salarios, que se compara con la planilla de pagos, el chequeo de la compra de los insumos es un trabajo más minucioso, en que se verifica la empresa, la factura, el cheque con el que se pagó y a través de qué banco se hizo.

“Toda esa trazabilidad tenemos que cerrar como para poder examinar si el gasto realmente ha sido necesario y si el gasto realmente ha sido pagado o aplicado conforme a a lo que establece el documento”, dijo.

Denuncia penal por falsificación de planos

El interventor reveló además que esta semana presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por falsificación de planos “en una de las direcciones que más tiene que recaudar en el municipio” y señaló que analizan más denuncias que podrían ser derivadas también a la Fiscalía.

“Nosotros hacemos el análisis de rigor con la gente de la asesoría jurídica de manera de que ellos evalúan si existen méritos de algún hecho punible para hacer eh la denuncia, como se dio en este caso”, dijo.

Agregó que a diario reciben denuncias, pero que mayoría no cuenta con la documentación correspondiente como para hacer una denuncia responsable.

Falta de control favorece la corrupción

Carlos Pereira señaló que una de las conclusiones a las que ya llegó es que la administración de Rodríguez entregó una comuna con sistemas de control deficientes. “Eso representa la posibilidad de aumentos de riesgo de cometer errores, de cometer irregularidades e incluso de cometer fraudes”, remarcó.

“Eso es causado por falta de procedimientos adecuados, de políticas claras, de incorporación tecnológica, de integración de la contabilidad con las diferentes áreas áreas recaudadoras. Por eso es que hay seguramente las famosas cajas paralelas”, enfatizó el interventor.

A esto, Pereira agregó la segregación de funciones, por lo que, en muchos casos, una sola persona ejerce el control absoluto sobre un proceso, mientras que nadie sabe lo que hace, solamente él. “Esa es la situación que ha llevado a esta institución en el estado en que se encuentra”, remató.

Crisis financiera

El interventor también habló de la crítica situación financiera de la comuna, caracterizada por el “sobreendeudamiento desmedido” y la “infracapitalización financiera”. Advirtió que la administración de Rodríguez entregó una Municipalidad que no tiene recursos propios ni la capacidad de generar ingresos suficientes para hacer frente a una gran cantidad de deudas, con “vencimientos recurrentes y secuenciales a corto plazo”.

A la crítica situación por deudas, en que destacan cuotas de intereses por bonos vencidos por G. 50.000 millones y de préstamos de corto plazo por G. 55.000 millones, se suman las obligaciones no financieras dejadas por Rodríguez, como los retrasos con la Caja Municipal o la asociación de funcionarios, entre otras organizaciones.

El miércoles, ante la Junta Municipal, Pereira habló de la amenaza real de eventuales demandas internacionales de los bonistas que reclaman el pago de tres cuotas de intereses vencidas. También advirtió de que esa posibilidad afecte a la imagen del país en el exterior.

El interventor habló de los atrasos en el pago a proveedores, que “todos los días amenazan con cortar el servicio de retiro de basura, combustible, de provisión de emulsión asfáltica”. Frente a estas precariedades, aseguró que buscan mantener la operatividad de la institución, a la par de dejar a su salida propuestas de acciones concretas para la racionalización de los gastos y una mejora de la gestión administrativa.