En Caacupé recuerdan que el estacionamiento es gratuito y piden denunciar cobros ilegales

El recordatorio a través de las redes sociales busca prevenir que personas inescrupulosas intenten aprovecharse de la afluencia de personas, sobre todo en los fines de semana y fechas religiosas, para exigir pagos ilegales por el uso de espacios públicos.

Desde la institución religiosa recuerdan que está vigente una ordenanza municipal que se debe respetar y que ningún particular ni supuesto “cuidacoches” están autorizados para cobrar por estacionar en la calle. Exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro irregular ante la Policía Nacional y la Municipalidad.

Este tipo de situaciones suelen intensificarse durante actividades litúrgicas o eventos especiales, cuando se incrementa el movimiento en la ciudad. Por ello, las autoridades eclesiásticas alertan a no pagar a quienes fomentan estas prácticas abusivas.

Decisión municipal vigente desde junio

La gratuidad del estacionamiento fue establecida por la Junta Municipal de Caacupé en junio de este año, como parte de una resolución que elimina cualquier tipo de cobro en la vía pública, atendiendo a reiterados reclamos de ciudadanos locales y visitantes que manifestaban su malestar por la presencia de personas que monopolizaban los espacios para luego lucrar con ellos.

Según informaciones recabadas, el cobro del estacionamiento en Caacupé carecía de control efectivo y muchas veces era ejercido por particulares sin ningún tipo de autorización formal. Esto derivó en numerosos enfrentamientos, quejas y sensación de desprotección por parte de los conductores.

A partir de la decisión de la Junta, la Municipalidad asumió el compromiso de reforzar la presencia de agentes municipales y coordinar acciones conjuntas con la Policía Nacional para garantizar que los espacios públicos se mantengan libres y seguros.

Instan a la denuncia ciudadana

Las autoridades locales instan a no ceder ante estos pedidos y a realizar la denuncia correspondiente de forma inmediata alertando a agentes de la Policía Nacional o la Policía Municipal de Tránsito, que se encuentran desplegados en puntos estratégicos del centro de la ciudad.

Los falsos cuidacoches operan especialmente en horas de mayor afluencia o en días festivos, simulando algún tipo de gestión del espacio público. Algunos incluso llevan chalecos, trapos o silbatos para aparentar cierta “autoridad”. Sin embargo, ninguna persona ni organización privada está habilitada para cobrar estacionamiento, y se trata de una práctica totalmente irregular.

“El estacionamiento es gratuito y eso se tiene que respetar. Instamos a las personas a no pagar nada, a no dejarse intimidar y a comunicarse con nosotros o con la Policía si alguien les exige dinero. Solo así vamos a poder poner fin a este problema que afecta la imagen de la ciudad y el bienestar de todos”, expresó la concejal Esperanza Vargas (PLRA), presidente de la Junta Municipal.

Un problema que persiste

No obstante, a pesar de la vigencia de la resolución, la práctica del cobro indebido aún persiste, especialmente en calles cercanas al santuario y en zonas donde el flujo vehicular es alto. Las personas que operan de esta manera suelen actuar en grupo, y en algunos casos, apelan a la presión o el temor para obtener dinero de los automovilistas.

Algunos turistas incluso relataron que los falsos cuidacoches amenazan con dañar los vehículos o con no garantizar la “seguridad” del rodado si no se les paga una suma determinada.

“Una vez me pidieron G. 20.000 por estacionar frente a la plaza. Cuando les dije que no iba a pagar porque era gratis, me miraron mal y me dijeron que después no me queje si me rayan el auto”, comentó Graciela Pereira, una visitante de Asunción.

Llamado a la conciencia ciudadana

Desde la Municipalidad de Caacupé se resalta que el uso responsable del espacio público es una tarea compartida, que requiere del compromiso tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Por ello, se insiste en que la denuncia ciudadana es clave para erradicar este tipo de conductas abusivas.

Asimismo, se evalúa la posibilidad de colocar carteles visibles en puntos clave de la ciudad, indicando que el estacionamiento es gratuito, a fin de evitar confusiones y frenar cualquier intento de extorsión a los visitantes.

