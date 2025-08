Hospital General de Itapúa: congestionamiento vehicular en única vía de acceso

Cientos de vehículos a diario se encuentran estacionados en ambas márgenes por alrededor de 600 metros de la avenida que conecta el Hospital General de Itapúa con la ruta PY06. Esto hace que, ante la falta de lugares donde aparcar, los automovilistas dejen sus rodados en cualquier lugar, incluso en las bocacalles del paseo central.

Esta situación se da la primera semana luego de la habilitación del Gran Hospital del Sur, ante la falta de regulación del tránsito en el lugar. La problemática alcanza incluso a profesionales que prestan servicio, debido a que el estacionamiento destinado a los trabajadores cuenta con disponibilidad para 277 rodados.

Entretanto, el hospital cuenta con más de 2.500 funcionarios que trabajan. Si bien hay servicio de transporte público, muchos optan por trasladarse con sus vehículos particulares.

En promedio se realizan 500 atenciones a diario, lo que implica que parte de este grupo también se moviliza en automóviles o motos.

Esta congestión vehicular hace que sea transitable solamente uno de los carriles de la avenida duplicada y se torne propenso a incidentes en una zona delicada, donde el acceso rápido debe ser una prioridad.

Control de tránsito

Por su parte, el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Encarnación, Hugo Servián, indicó que no pueden regular el tránsito debido a que la obra no está terminada e incluso no están delimitadas las zonas habilitadas. En consecuencia, solo se presentan ante emergencias y a requerimiento.

Explicó que, sin estas aclaratorias de dónde se puede y dónde no estacionar, no pueden multar o regular el tránsito.

También aclaró que necesitan una orden de trabajo que debe ser planificada para mantener personal de la PMT en el lugar, como se hace en el Hospital Regional de Encarnación. Estimó que realizarán este proceso cuando esté culminada la obra y estén hechas las señalizaciones.

Servián refirió que incluso será necesaria una ordenanza para definir los límites de las sanciones aplicadas en este nuevo sector de la ciudad, dependiendo de las zonas que serán priorizadas para uso de vehículos hospitalarios, transporte público, entre otros.

Problema no previsto

La fiscal de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniera Cynthia Díaz, indicó que la ejecución de la obra del acceso vial se encuentra a un 90 % de avance. La mitad de la avenida duplicada pavimentada está siendo utilizada, mientras se continúa con el tramo restante.

El Consorcio Hospitalario del Sur proyecta entregar la avenida terminada para finales de agosto, en caso de que el clima permita avanzar con los trabajos, comentó la ingeniera Díaz.

Con relación al congestionamiento vehicular y la falta de lugares para aparcar, sostuvo que están analizando alternativas, pero que todavía no hay ninguna determinación. Una posible solución deberá ser tenida en cuenta a través de posibles obras complementarias.

No descartan ampliar el parque de estacionamiento del hospital. Entretanto, sobre la avenida no está estipulada el área de estacionamiento, por lo que tampoco se desecha la posibilidad de ampliar el ancho de la misma.

El hospital

La obra fue aprobada, adjudicada e iniciada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, en 2021. Representa una inversión de G. 275.493.027.119, adjudicada al Consorcio Hospitalario del Sur, representado legalmente por Luis Gulino y Marcial Manuel López Cano, este último, extitular de la Essap (2002-2008).

