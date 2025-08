Incan: Salud Pública se lava las manos en compra de fármaco para paciente fallecido

La Observación N° 36 que realiza la Controlaría General de la República (CGR) en su informe de auditoría del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), detalla la compra de un costoso medicamento adquirido para un paciente que ya había fallecido.

Lea más: Incan: drogas para fallecidos y millones en remedios vencidos, en lapidario reporte de Contraloría

El informe, afirma que el Ministerio de Salud no gestionó la suspensión de la compra de un medicamento adquirido por G. 1.368.984.000, tras el fallecimiento del paciente a ser beneficiado y, cuya adquisición fue dispuesta por orden judicial.

Se resalta que la droga no fue reasignada a otro paciente y que tampoco se procedió a realizar el canje respectivo con el proveedor, ocasionando esto el vencimiento del fármaco. “Se evidenció el vencimiento de 10 cajas del medicamento oncológico Sotorasibe 120 mg, correspondiente a la Orden de Compra N° 542/23, por valor de G. 1.368.984.000″, dice el informe.

Lea más: Deplorables negociados en contra de los enfermos de cáncer

El precio unitario de cada caja -según el documento de la CGR- es de G. 136.898.400. El vencimiento de los mismos se registró en mayo del 2024. “Todo el proceso de adquisición del medicamento fue a destiempo, atendiendo a la fecha de fallecimiento de la paciente (25/06/23), no se debió dar continuidad a las gestiones para la compra”, expresa la Controlaría en su informe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ministerio de Salud se lava las manos

El Ministerio de Salud emitió hoy una aclaración en relación a la mencionada observación de la CGR, en el que detalla el proceso realizado desde la recepción del pedido realizado por la Defensoría del Pueblo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se indica que la receta del medicamento fue emitida el 20 de junio del 2023, y que el pedido de provisión de la droga al Ministerio de Salud, se realizó el 29 de junio y, que esto consta en la nota D.P D.G.O. Nº 448 de la Defensoría del Pueblo. No obstante, para ese momento, el paciente ya había fallecido.

Salud Pública resalta que la muerte del paciente se registró el 25 de junio, es decir, cinco días después de que la receta del medicamento fuera emitida y, cuatro días antes de que la Defensoría del Pueblo realizará la solicitud de compra vía amparo judicial.

“La Defensoría del Pueblo promovió una acción de amparo para la provisión del medicamento, la cual fue concedida por el Juzgado. La Defensoría del Pueblo comunicó el fallecimiento de la paciente el 8 de septiembre de 2023. Por consiguiente, el Juzgado, mediante A.I. Nº 692 del 12 de septiembre de 2023, ordenó el finiquito del juicio de amparo”, dice la aclaratoria del Ministerio de Salud.

Lea más: Incan: ¿cómo vencieron medicamentos por G. 5.497 millones? Lo que dice Contraloría

Reglón seguido, la cartera sanitaria afirma que la compra se realizó sin conocimiento de la muerte del enfermo, ya que el fallecimiento fue comunicado al Juzgado recién el 8 de septiembre, mientras que la recepción del medicamento en el Parque Sanitario de Salud Pública se dio el 6 de septiembre.

Ministerio de Salud no explica por qué dejó vencer costosa droga

La aclaratoria del Ministerio de Salud, sin embargo, no explica por qué no se procedió a entregar la medicina a otro paciente que requiera de la misma droga, ni por qué no se procedió al canje del fármaco con la proveedora cuando este estaba cerca de su fecha de vencimiento. El informe resalta que las 10 cajas de medicina fueron recibidas con más de 8 meses de vida útil antes de que vencieran.

La CGR cuestiona también que el proceso de compra continuó sin que ninguna instancia, ya sea la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, Incan, Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) o la Dirección General de Asesoría Jurídica, hayan verificado información antes de ejecutar la compra.

“Si bien la Defensoría promovió la acción judicial, el MSPBS contaba con mecanismos administrativos que pudieron haber detectado el fallecimiento antes de ejecutar la compra, especialmente considerando que el lapso entre la solicitud (29/06/23) y la recepción del medicamento (06/09/23) fue de más de dos meses”, dice la Contraloría.

Lea más: Incan: estiman pérdida de unos US$ 58 millones por fármacos vencidos y entregados irregularmente

El órgano de control dice también que el Ministerio de Salud no presentó evidencia de medidas tomadas para prevenir el vencimiento, gestionar su canje o redistribución, lo que denota una gestión ineficaz del stock.

Además de esta droga, el informe de la CGR reporta varias otras gravísimas irregularidades, incluyendo que el Incan y Ministerio de Salud contaba con medicamentos oncológicos vencidos por valor de G. 5.497.255.313.