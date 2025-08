Caso “neposobrinos”: “cartismo ni siquiera analiza pérdida de investidura”, asegura Celeste Amarilla

Mientras la oposición prepara el libelo contra la senadora Noelia Cabrera, acusada por tráfico de influencias por la contratación de sus sobrinos en la Cámara Alta, el “cartismo ni siquiera analiza pérdida de investidura”, según Celeste Amarilla, parlamentaria liberal.

“Hay una parte que quiere la impunidad y otra quiere la sanción, pero nadie quiere la destitución (de Noelia Cabrera)”, sostuvo.

Agregó que no es necesario esperar más pruebas u otros indicios de hechos punibles, ya que “está palpable”.

Lea más: “Neposobrinos”: designan fiscal para investigar caso de la senadora Cabrera

“Hay como una especie de espíritu de cuerpo, malentendido, malinterpretado y mal llevado a cabo. No somos compañeros de colegio, no somos parientes ni amigo, somos legisladores que vinimos, cada uno por su voto a hacer lo que debe hacer, no lo que queda bien hacer o lo que hace mi compañerito de banco”, manifestó.

Este lunes la Fiscalía General del Estado designó a un agente fiscal que se encargará de investigar el caso que involucra a Iván Ramiro Giménez Cabrera e Iris Rebeca Giménez Cabrera, “neposobrinos” de la senadora Noelia Cabrera, sobre la posible comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado.