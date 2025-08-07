Imputan a concubina del carnicero asesinado en Coronel Oviedo

El caso está siendo investigado por la agente fiscal Karina Domínguez, quien en los últimos tiempos fue muy cuestionada por serios retrasos en los casos que caen en su unidad.

Patricia Paola Fernández está siendo procesada tras haber caído en contradicciones graves al momento del crimen y, pese a ello, no fue imputada de inmediato. Tras varios días de investigación, finalmente se decidió su imputación por homicidio doloso y frustración a la persecución penal.

Ante esta situación, Patricia Paola Fernández deberá guardar reclusión en la Penitenciaría de Mujeres de Coronel Oviedo, mientras continúa la investigación del caso.

Con esta nueva imputación, ya son dos los detenidos por el asesinato del carnicero ovetense. El primero fue Gustavo Sebastián Arias Ortiz, expareja de Patricia Paola Fernández y presunto autor del disparo que acabó con la vida de Cardozo.

El sospechoso fue capturado durante un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada dentro del predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Caaguazú, en la compañía Tuyú Pucú de esta ciudad, de donde los intervinientes se incautaron de una escopeta, cartuchos, celulares, notebook, cheques y documentos varios. El crimen ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Segunda de la Compañía Aguapety de esta ciudad, donde el hombre fue encontrado sin vida en circunstancias aún no del todo esclarecidas.