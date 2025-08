Incan recibe “reembolso” de medicamentos del IPS recién desde octubre del 2024, afirman

La Observación 7 y 8 del informe de auditoría de la Controlaría General de la República (CGR) al Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y Ministerio de Salud Pública (MSPBS), resalta que se entregó un millonario monto en medicamentos a asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), sin que se haya realizado ninguna solicitud de devolución o reposición.

El periodo auditado comprende años 2022, 2023 y 2024, siendo directores del Incan los doctores Julio Rolón, Raúl Doria y Jabibi Noguera. Esta última, ocupa el cargo de directora general desde octubre del 2024, luego de hacerse cargo de una intervención al Incan que duró 60 días.

El informe de la CGR menciona dos montos. En la Observación 7 indica que se entregaron medicamentos oncológicos por valor de G. 4.978.466.078 a pacientes del IPS, sin realizar la solicitud de devolución o reposición de los mismos. Punto seguido, como Observación 8, afirma que Salud Pública no solicitó la devolución y/o reposición de medicamentos oncológicos y otros, al IPS, por G. 7.497.090.785.

Incan: compensación se realiza desde octubre del 2024, dice directora

Sin aportar datos en relación a las administraciones anteriores, la directora general del Incan aseguró que actualmente, desde el Incan tienen un sistema para la reposición de fármacos utilizados por los pacientes del IPS.

Noguera afirmó que mensualmente, hasta el hospital público que es referencia en atención contra el cáncer, acuden unos 700 asegurados del IPS buscando retirar fármacos oncológicos.

“Los medicamentos de alto costo que no tiene IPS, se acude a buscar del Incan. Los pacientes vienen porque los mismos médicos que están en IPS están también en Incan. Vienen con un documento en el que dice “sin existencia en IPS. Evaluamos todo y, si el hospital tiene, se les da, pero si no se tiene o está en stock crítico, no se les da”, sostuvo Noguera.

La directora general del Incan afirmó que en su informe, la Contraloría cuestiona que esos medicamentos no son reembolsados o devueltos al Incan por el IPS. “Sin embargo, desde mi gestión enviamos al IPS la lista de los medicamentos que necesitamos en compensación y nos envían. Así estamos trabajando, en conjunto”, afirmó.

Noguera sostuvo que su administración dispone de todos los documentos relacionados a los medicamentos cedidos a pacientes del IPS, desde nombre, patología, monto y otros detalles.

Buscan unificar lista de medicamentos

La directora del Incan recordó que en los últimos días se reunieron con las autoridades del IPS buscando unificar el listado básico de medicamentos de ambos establecimientos.

Noguera recordó que la Ley N° 6266/2018, de Atención Integral a las Personas con Cáncer, ampara la provisión de medicamentos a cualquier enfermo oncológico, ya sean estos del sistema público, IPS o sanatorios privados.