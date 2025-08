IPS debe unos US$ 323 millones a farmacéuticas por provisión de medicamentos

Gerardo García, presidente de la Cámara de Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) habló hoy con ABC Cardinal sobre la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS), acumulada por la provisión de insumos y medicamentos. Aunque no fue claro con el monto, aseveró que se trata de una “deuda muy importante”.

Gladys Vera, responsable de la Gerencia Financiera del IPS, detalló a ABC los montos adeudados por la previsional a las farmacéuticas, aseverando que suman US$ 323 millones.

“La deuda del Fondo de Salud asciende a G. 2.953.603.874.113, equivalentes a US$ 399 millones. En la deuda del Fondo de Salud entra todo lo que tiene que ver con mantenimiento, alimentos, construcción, medicamentos, todo lo que se refiere a salud. Del total, la deuda a proveedores de medicamentos e insumos es de US$ 323 millones”, precisó.

IPS: deudas no cedidas a bancos se pagan mensualmente, dicen

Vera resaltó que los US$ 323 millones no incluyen las deudas que se tienen por el mismo concepto, pero que fueron cedidas a los bancos.

“Una parte de la deuda cedimos el año pasado y este año hicimos una nueva cesión. Esas deudas fueron cedidas a los bancos y estamos pagando en cuotas. Aparte de eso, están las deudas a proveedoras que todavía no fueron cedidas. La deuda no cedida está compuesta de una parte de años anteriores y otra parte del periodo vigente”, explicó.

Sobre la deuda que cedieron en concepto de medicamentos, Vera indicó que fue financiada en 36 cuotas. “Tenemos 6 meses de gracia y después la cancelamos en 36 cuotas con los bancos. Las que cedemos ya son deudas del IPS con los bancos, ya no son con las proveedoras”, sostuvo.

Vera afirmó que tanto las deudas con los bancos como también las que no fueron cedidas, se pagan mensualmente.

En resumen, la gerente financiera del ente dijo que IPS tiene una deuda total de US$ 903 millones, mientras que el Estado debe al seguro social, a junio del 2025, la suma de G. 4.745.744.318.663, equivalentes a US$ 641 millones.

Ministerio de Salud debe US$ 340 millones

Gerardo García, presidente de Cifarma, también mencionó la deuda del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) con las farmacéuticas, aseverando que asciende a US$ 340 millones.

“El Ministerio de Salud compra (medicamentos) por US$ 50 millones por mes. Al 31 de mayo la deuda que nosotros tenemos es de US$ 340 millones. Para nosotros resultó ser una preocupación el hecho que en el mes de mayo y junio, las transferencias que venían haciendo no fueron los mismos montos. Hemos tenido una reunión con el Ministerio de Economía reclamando la situación”, dijo García, asegurando que la situación se subsanó en julio.

El presidente de Cifarma aseguró que las farmacéuticas no cobran intereses al Ministerio de Salud y que tampoco hay riesgo de cortar la provisión por problemas de pagos. “Estamos mejor que antes, es una deuda manejable. Estuvimos en peores situaciones y nunca hemos recurrido a esa instancia (de cortar provisión)”, expresó.