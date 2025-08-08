Paraguarí. Fijan audiencia indagatoria a intendente y concejales por venta del matadero municipal

Las concejalas coloradas Sara De Vigille y María Cristina López presentaron la denuncia ante el Ministerio Público contra el intendente colorado Marcelo Simbrón, el presidente de la Junta Municipal Andrés Báez, y los concejales Luis Almada, Eduardo Fernández, Diego Samudio (todos colorados), y Tomás Duarte (PLRA).

La venta del predio municipal, con una extensión de 11.543 metros cuadrados, se concretó por G. 415.550.437, mediante la Resolución J.M. N° 676/2025, con el voto favorable de los concejales mencionados. La operación fue formalizada el 18 de enero de 2025 entre el intendente Simbrón y la supuesta compradora Andrea María Graciela Martínez Villalba. Sin embargo, de manera extraoficial se asegura que el precio real del inmueble superaría los G. 6.000 millones.

La denuncia fue posteriormente ampliada por las concejalas, quienes solicitaron al fiscal Ramos Manzur la imputación del intendente y los concejales municipales.

En un intento por frenar la investigación y evitar eventuales imputaciones, los mismos miembros de la Junta Municipal derogaron el acto administrativo a través de la Resolución N° 794/2025, dejando sin efecto la venta del matadero municipal.

<b>Fechas de audiencias indagatorias</b>

En prosecución de la investigación por la presunta venta irregular del inmueble municipal, el fiscal fijó audiencias para los denunciados:

8 de agosto a las 9:00: Andrea María Graciela Martínez Villalba, supuesta sobrina y prestanombre del senador Retamozo.

14 de agosto:

08:00: Concejal Andrés Báez

09:00: Concejal Luis Almada

18 de agosto a las 9:00: Concejal Diego Samudio e intendente Marcelo Simbrón

19 de agosto: Presidente de la Junta Municipal Edgar Vera y Aragón, y concejal Eduardo Fernández.

Senador comprometido en venta de matadero

En una entrevista a través de una radioemisora de Paraguarí, el intendente Marcelo Simbrón intentó explicar la maniobra para la venta, señalando que “el matadero fue fraccionado” para regularizar la situación de ocupantes que ya vivían en los alrededores del inmueble.

Mencionó además que el senador Retamozo “vino a presionar” para cerrar el trato a un precio menor, por el predio del matadero. El ejecutivo comunal manifestó: “Si era por mí, yo iba a vender por G. 10.000 millones, pero él es el que vino a presionar, quería más barato. Al parecer, quería gratis. Pero se vendió de acuerdo con la ordenanza tributaria, a G. 40.000 el metro cuadrado”, declaró.