Clausura del Parque Nacional Defensores del Chaco es por tiempo indefinido

La clausura por tiempo indefinido del Parque Nacional Defensores del Chaco, lugar donde se perdió el argentino Wenceslao Benoit y cuyo cuerpo se encontró ayer, jueves, será hasta que culminen las investigaciones, indicó Rafael Sosa Brizuela, director del área silvestre protegida del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

“Tenemos programadas visitas al parque, ya de antemano, pero como ocurrió esta situación y se sabe que eso va a ir avanzando a medida que la investigación, a través de la Policía y la Fiscalía, continúe, justamente en el área más emblemática, tenemos que dejar que puedan seguir haciendo su trabajo”, manifestó.

Agregó que todo depende de cuándo termine la investigación, y además, cuidar el ingreso de las personas que lo hacen por el morbo de visitar el lugar donde murió el ciudadano argentino.

Comentó que los visitantes del parque firman un libro de visitas, que también es utilizado como una forma de control de las personas que ingresan.

Se anota además, el número de chapa de los vehículos y se les lee el protocolo del parque, que está vigente desde el año 2005.

“A partir de ahí es única y exclusiva responsabilidad del visitante lo que pueda suceder con él o con las personas que puedan ir. Son advertidos de la inmensidad de bosque, de la selva”, especificó.

Comentó que en el caso de las visitas guiadas, con menos de 15 personas, “se cuida aún más porque tenemos en cuenta la vegetación y el estado en que se encuentra el parque”.