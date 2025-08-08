Nacionales

Mades clausura el Parque Nacional Defensores del Chaco

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) comunicó la clausura temporal del Parque Nacional Defensores del Chaco, lugar donde se perdió el argentino Wenceslao Benoit y donde hoy se encontró su cuerpo.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 20:04

Wenceslao Benoit (77), quien fue reportado como desaparecido el 1 de agosto en el Parque Nacional Defensores del Chaco, fue localizado este jueves sin vida luego de varios días de búsqueda por tierra y aire.

Los ayoreos encontraron al extranjero y según los últimos datos, la zona inhóspita dificulta enormemente el levantamiento del cuerpo.

Wenceslao Benoit (77), desaparecido en el parque nacional Defensores del Chaco, en Alto Paraguay.
Wenceslao Benoit (77), desaparecido en el parque nacional Defensores del Chaco, en Alto Paraguay.

Ante el hecho, el Ministerio del Ambiente confirmó la clausura temporal del mencionado parque ubicado en el departamento de Alto Paraguay, Chaco.

“El Mades agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el tiempo que dure esta disposición”, publicaron, por lo que se desconoce por cuánto tiempo se daría esta inhabilitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Inhóspito y peligroso: así es el lugar donde hallaron muerto a Wenceslao

Enlace copiado