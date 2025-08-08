Mades clausura el Parque Nacional Defensores del Chaco

Wenceslao Benoit (77), quien fue reportado como desaparecido el 1 de agosto en el Parque Nacional Defensores del Chaco, fue localizado este jueves sin vida luego de varios días de búsqueda por tierra y aire.

Los ayoreos encontraron al extranjero y según los últimos datos, la zona inhóspita dificulta enormemente el levantamiento del cuerpo.

Ante el hecho, el Ministerio del Ambiente confirmó la clausura temporal del mencionado parque ubicado en el departamento de Alto Paraguay, Chaco.

“El Mades agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el tiempo que dure esta disposición”, publicaron, por lo que se desconoce por cuánto tiempo se daría esta inhabilitación.

