Desagüe de Santo Domingo: Nenecho jamás entregó cronograma a los vecinos, reclaman

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, incumplió la promesa que hizo a los vecinos de Santo Domingo, de entregarles el cronograma de trabajos para la construcción del desagüe pluvial de esa cuenca, reclaman los afectados. La promesa había sido hecha públicamente, el día de la palada inicial “simbólica”. A casi 4 meses y medio de esa fecha, la obra avanza muy lentamente, denuncian.

Pocos obreros y máquinas paradas, es el panorama que pudo constatar un equipo de ABC Color que visitó el sitio. Carmelo Aquino, vecino del lugar, señaló que los trabajos se realizan, pero que el ritmo y la cantidad de personal y maquinaria comprometidos son insuficientes.

Lea más: Municipalidad de Asunción está “moralmente destruida”, según interventor

Aquino contó que, por el lento avance de los trabajos, todavía siguen perjudicados la mayoría de los vecinos por la falta de acceso a sus casas. Incluso, mostró que el muro de contención que la contratista había construido frente a su casa, ubicada al lado del arroyo Santo Domingo, ya muestra grietas e incluso temen un derrumbe.

El vecino señaló que adrede no se les entregó el cronograma, dado que de haber tenido acceso a esos documentos, habrían podido señalar con documentos el incumplimiento. “Acá el tema es el tiempo que va a tardar la obra, porque en todo este tiempo esto nomás lo que hicieron”, reclamó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No confían en que obra concluya en plazo

Aquino señaló que, como vecinos, tienen muy poca esperanza en que la obra, adjudicada al Consorcio Pluvial Santos, representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani e integrado por Chaves Construcciones y Covipa, cumpla con el plazo de 12 meses que se le otorgó para su finalización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Quién interina a Nenecho cuando termine la intervención? Esto dice el ministro del Interior

El vecino dijo que cree que, a este ritmo de trabajo, la cosa va a empeorar cuando la obra vuelva a ingresar sobre la calle Nuestra Señora del Carmen. “Hasta San Martín tiene que llegar, donde era luego el cauce del arroyo”, agregó.

Aquino señaló que la presencia de ese arroyo es uno de los principales motivos del retraso, dado que todas las mañanas, los obreros primero deben desagotar el cauce del arroyo antes de iniciar los trabajos, ya que las cañerías son construidas en el sitio.

“Que se preparen para la cárcel”, recomendó

Aquino pidió al interventor, Carlos Pereira, que medie en la situación que viven los vecinos de la zona de obras, ante el temor constante de que la obra también sea afectada por la falta de pagos, frente a la situación financiera de la municipalidad. “Esperemos que esto no se convierta en otro metrobús”, remarcó.

Recordó que la contratista recibió un anticipo y que cree que trabajará hasta que ese monto sea cumplido, tras lo cual requerirá otra entrega. “Esto es muy grande, si esto queda así por falta de recursos, va a ser lamentable, catastrófico”, agregó.

Aquino responsabilizó totalmente a la administración del intendente Rodríguez y recomendó que, de suceder eso, “tienen que prepararse nomás las autoridades municipales para que se vayan todas a la cárcel”, remató.

Detalles de la obra

La obra del desagüe pluvial de Santo Domingo había tenido su palada inicial “simbólica”, según el propio intendente, el 27 de marzo de este año. La obra fue adjudicada al Consorcio Pluvial Santos , representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani e integrado por Chaves Construcciones y Covipa, por G. 72.389.446.724. El plazo de ejecución de los trabajos es de 12 meses.

Los trabajos estaban comprometidos en la lista de ocho cuencas de desagüe pluvial para las cuales la administración de Rodríguez emitió los bonos G8, por G. 360.000 millones, en 2022. De las 8 obras prometidas, Nenecho apenas inició cuatro y ninguna de ellas está concluida. Además, intentó excluir a las 4 que no hizo del plan de inversión, antes de ser apartado temporalmente por la intervención.

La Contraloría General de la República (CGR), en su informe de julio de 2024, que había motivado el pedido de intervención, había confirmado el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras, denunciado por ABC, durante la administración de Rodríguez. El caso además fue derivado a la Fiscalía, que mantiene una investigación abierta.

Rodríguez además está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por compras en la pandemia. En esa causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.