Día del Niño: invitan a celebrar con muchos juegos y servicios gratuitos

Bajo el lema: “¡Porque nuestros niños merecen soñar, jugar y ser felices a lo grande!”, la Gran Logia Simbólica del Paraguay, presidida por el Serenísimo Gran Maestro, José Fernández Zacur, invita a la ciudadanía a una alegre celebración por el Día del Niño. El evento, dedicada con amor a quienes representan lo mejor del presente y el futuro del país, será mañana a partir de las 09:00 en el Jardín Botánico de Asunción.

“Este evento es más que una celebración. Es un acto de amor colectivo, de compromiso fraternal y de memoria emocional. Todos fuimos niños alguna vez, y hoy más que nunca, debemos recordar esa sonrisa honesta, ese amor puro y esa esperanza que hace del mundo un lugar más humano”, expresó el Gran Maestro.

Día del Niño: así será la celebración en el Jardín Botánico

Los organizadores indican que los niños podrán disfrutar de su día participando en diversos juegos y otras actividades como:

Globo aerostático.

Túnel de agua.

Globo loco.

Camas elásticas.

Caritas pintadas.

Payasos y magos.

Show de lucha libre.

Merienda.

Juguetes.

Bandas de música y danza.

Presentaciones especial de Nizugan y Cachito.

Además, durante la jornada, se tendrá a disposición de la ciudadanía diversos servicios como:

Trámites de identificaciones y Registro Civil.

Peluquería solidaria

Vacunación y medicamentos para niños y adultos.

Atención médica y oftalmológica.

Vacunación de mascotas.

Cursos, capacitaciones y servicios comunitarios.

“No solo celebramos el Día del Niño, celebramos la humanidad, la ternura y el poder transformador de la infancia. Porque cada juego compartido, cada servicio brindado, cada sonrisa recibida, es una inversión en un Paraguay más justo, más fraterno y más feliz”, expresaron los organizadores.

La celebración del Día del Niño iniciará a las 09:00 y finalizará a las 13:00. El acceso libre y gratuito será por el Portón 1 (acceso principal).