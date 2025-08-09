Hambre Cero: tras corte de ruta, madres dan tregua al Gobierno en reclamo por almuerzo

Un grupo de madres tomó la escuela privada subvencionada de Fe y Alegría, del asentamiento de Arroyito, en el departamento de Concepción, por casi una semana, en protesta por la exclusión de los alumnos en el programa Hambre Cero.

La medida de fuerza comenzó el martes y de momento, terminó esta mañana con un corte de la ruta principal de la ciudad, frente a la institución educativa, buscando llamar la atención de las autoridades, que en todo este tiempo evitaron el diálogo con la comunidad.

Durante la protesta, recibieron la visita de un enviado de la Gobernación local, a cargo de Liz Meza (ANR-cartista), quien les prometió que el jueves serán recibidos por la gobernadora, buscando una solución entre ambas partes.

“La comunidad tomó la decisión de dar una tregua hasta el jueves, pero esperan contar con el almuerzo escolar hasta fin de año por parte de la Gobernación, para ser incluidos en Hambre Cero a partir del 2026”, explicó el director de la escuela, Catalino Riquelme.

El reclamo

El director recordó que durante diez años recibieron la alimentación escolar, porque tienen Jornada Escolar Extendida (JEE), pero con la llegada de Hambre Cero, fueron excluidos, debido a que el Gobierno prioriza al sector público.

“Nosotros hicimos un cálculo y cubrir el almuerzo en lo que resta del año costaría G. 36 millones, que es el sueldo de un diputado prácticamente”, reflexionó Catalino Riquelme.

La escuela de Fe y Alegría de Arroyito tiene 200 alumnos matriculados desde el nivel inicial hasta el noveno grado.

A partir de lunes volverán a desarrollar clases con normalidad, pero las familias advirtieron que de no recibir una respuesta favorable, continuarán las medidas de fuerza.