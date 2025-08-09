Rescatan a un mono por maltrato animal en Cambyretá

La Fiscalía intervino este sábado ante la denuncia de maltrato animal contra un mono, que según la denuncia, estaba encadenado en una vivienda del barrio San Miguel de Cambyretá. El propietario de la casa no pudo presentar ninguna sola documentación sobre su tenencia ni tarjetas de vacunación, por lo que los intervinientes lo rescataron y trasladaron a un zoológico local.