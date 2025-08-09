Rescatan a un mono por maltrato animal en Cambyretá

La agente fiscal Raquel Bordón, de la Unidad de turno contra el maltrato animal, junto con el asistente fiscal Fabrizio Florentín, realizó el rescate de un mono este sábado. Según el reporte, actuaron en respuesta a las denuncias realizadas por la “Asociación Mymba UNI” y la camarista Zulma Luna, con relación a la tenencia de un mono encadenado en una vivienda del barrio San Miguel de Cambyretá.
Los intervinientes fueron recibidos por el propietario, quien refirió que hace 12 años le fue obsequiado el mono y tanto él como algunos vecinos lo alimentan y cuidan. Negó algún tipo de maltrato en contra del animal.
Debido a que no se encontraba en su hábitat natural y el propietario no tenía ninguna documentación respecto a su tenencia y tarjetas de vacunación, el mono fue trasladado para su inspección veterinaria al zoológico Juan XXIII, en área de cuarentena, a la espera del informe respectivo.